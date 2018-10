El linchador

Lo dice el famoso refrán: con la vara que midas, serás medido. Un dicho que conviene aplicarle en estos momentos al senador Jorge Robledo, quien viene liderando una cruzada nacional para tumbar al ministro de Hacienda. Muy pronto será la moción de censura y habrá quema de brujas para que la tribuna aplauda bien contenta.



Pero resulta que nadie ha podido demostrar que se trata de un acto de corrupción. Y la razón es que no existen pruebas ni mucho menos testigos. Por eso, el senador Robledo le dio hábilmente la vuelta y convocó la moción de censura con un argumento que me dejó boquiabierta: que Carrasquilla estaría moral y éticamente impedido para ser ministro de Hacienda.

¿Moral y éticamente impedido? ¿En serio, senador Jorge Robledo? ¿Nos vamos a medir con ese rasero? ¿Acaso no fue usted el bastión de Samuel Moreno hasta último momento? ¿Acaso no hizo usted renunciar a Gustavo Petro al comité ejecutivo del Polo Democrático justo después de que este último empezara a hablar de la corrupción de los Moreno?



¿Acaso no escuchó las denuncias de Carlos Vicente de Roux sobre el ‘carrusel’ de la contratación en el Distrito? ¿Nunca oyó de los contratos de ambulancias? ¿Ni de las privatizaciones de servicios dentro de los hospitales públicos? ¿Ni de los contratos de imágenes diagnósticas, farmacias, aseo, seguridad y alimentación? ¿O del absurdo y pésimo negocio del SITP? ¿O de la negligencia e incompetencia de las administraciones del Polo Democrático, que condujeron al caos en la movilidad de la capital?



¿Me explica cómo puede acusar a Carrasquilla de enriquecerse a costa de empobrecer a 117 municipios, si jamás se dio cuenta de que Samuel Moreno se enriqueció a costa de empobrecer a 8 millones de personas?



¿Cómo es que le preocupa tanto la sociedad de Carrasquilla en Panamá, pero nunca se preocupó por la sociedad de Iván Moreno en Islas Vírgenes? ¿Cómo así que hoy ataca los bonos de agua, pero jamás atacó los bonos metrolínea de Iván Moreno?



¿Cómo le puede parecer caro el 14 por ciento de interés de los bonos de agua, pero nunca le pareció leonino el 30 por ciento que se pagó a los transportadores de Bogotá para retirar sus buses y dejarle el espacio al desastroso negociado del SITP del Polo Democrático?



¿En serio le parecen exagerados unos bonos a 19 años, pero no le parecen exageradas las concesiones de TransMilenio por la Caracas, prorrogadas con triquiñuelas de forma indeterminada? ¿O las concesiones de basuras y del relleno sanitario de Doña Juana? ¿Moral oportunista, senador Robledo? ¿Ética selectiva?



¿Le ha aplicado ese mismo rasero a los miembros de su partido? ¿A Parmenio Cuéllar, que se asoció con los Escrucería para montar una distribuidora de combustibles en Tumaco, un lugar donde se necesitan cantidades enormes de gasolina y ACPM para producir pasta de coca?



¿Ha medido con ese rasero moralista a los otros 17 senadores que firmaron la moción de censura? ¿A Antonio Sanguino, investigado por el escándalo de Odebrecht? ¿A Pablo Catatumbo, acusado de homicidios, violaciones, secuestros y reclutamiento de menores? ¿A Alexánder López, que contribuyó con los sindicatos de Emcali a la debacle histórica de la empresa?



Senador Jorge Robledo: si vamos a usar ese rasero de la moral y la ética, entonces que aplique para todo el planeta. Pero no solamente para el ministro de Hacienda. Porque un burro no puede estar hablando de orejas.



Posdata: Mi marido fue secretario de Hacienda de la nefasta administración de Samuel Moreno. Y a pesar de sus múltiples denuncias en los medios de comunicación y ante el Concejo de la ciudad, el senador Jorge Robledo jamás quiso hacer nada. A diferencia de Gustavo Petro, que sí dio la pelea.



PAOLA OCHOA

En Twitter: @PaolaOchoaAmaya