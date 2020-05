El golpe de los lápices

Hay cosas que lo atormentan a uno desde el mismo instante en que le tocan alguna fibra del corazón. Y una de esas me viene retumbando en la cabeza desde que se la escuché hace unos días a la ministra de Educación: que las clases virtuales en el país se podrían extender hasta por un año, según le dijo la ministra a la Comisión Tercera del Senado. ¿Un año con los hijos en la casa?, ¿haciendo exactamente qué?, ¿aprendiendo cómo y qué?, ¿tomando exámenes para medir qué?, ¿bajo el cuidado y vigilancia de quién?

Se trata de un asunto complicado y con múltiples aristas por todos lados. Hay 1.100 millones de niños en todo el mundo que no están asistiendo al colegio por el coronavirus, según la Unesco. Pero también hay cada vez más lugares que están reabriendo paulatinamente colegios, como Francia, Dinamarca, Austria, Noruega, Islandia, Israel, Vietnam y China. Todos con medidas de distanciamiento distintas. Algunos espaciando sillas, otros dividiendo clases, varios intercalando grupos de edades y otros más con límites de estudiantes. Eso sí, todos con el triple combo estudiantil del momento: tapabocas, geles antibacteriales y almuerzos en cada pupitre.



Otros países abrirán hasta finales de agosto, cuando comience el nuevo año académico, entre ellos Portugal, España, Irlanda, Bulgaria y la mayoría de Estados Unidos. Y todos lo harán basados en las nuevas evidencias científicas que derrumbaron dos mitos que se tejieron sobre los niños y el coronavirus.



El primero tiene que ver con la probabilidad de contagio. Según dos estudios publicados en las revistas Science y The Lancet –ambas referentes mundiales de la comunidad científica–, los niños serían menos vulnerables al virus que los adultos. Eso significa que los jóvenes tienen menos probabilidades de contraer el bicho que sus mayores.



El segundo mito tiene que ver con la posibilidad de que los niños sean grandes portadores. Según el Centro Europeo para la Prevención y Control de enfermedades, la transmisión del contagio de niños a adultos parece ser muy poco frecuente. Es decir, que los niños no son los grandes contaminantes que pensábamos en un comienzo.



Con un agravante gigantesco: que las secuelas de no asistir al colegio por tanto tiempo sobrepasan inmensamente los riesgos. De los 5 millones de niños que dejaron de asistir a la escuela en África occidental durante la epidemia del ébola, cerca de la mitad no regresó nunca a las aulas. La mayoría fueron obligados a salir a trabajar. Otros cayeron presa de redes de explotación sexual y miles de niñas quedaron embarazadas. Una situación que podría repetirse en Colombia si se aplaza la entrada hasta después de Navidad.



Se estima que los niños pierden entre el 20 % y el 50 % de lo aprendido en un año durante las vacaciones largas de cada calendario. Borran película en matemáticas y en historia, a la vez que retroceden en pensamiento crítico, perseverancia y autocontrol. Y se pierden toda la parte de socialización, que es inmensamente importante en el proceso de formación. La educación virtual y la tecnología pueden ayudar en algo, pero la opinión generalizada es que los niños están aprendiendo entre un 40 % y 50% menos que cuando estaban frente a un profesor de carne y hueso, a lo que se suma que cerca del 40 % no cuenta con buen internet.



Por todo ello no entiendo por qué Colombia está pensando en reabrir colegios hasta tan lejos. ¿Por qué no abren hoy las escuelas de los 890 municipios libres de covid-19?, ¿por qué no abren los hogares del ICBF y las madres comunitarias?, ¿cómo esperan que millones de mujeres vuelvan a trabajar si no tienen en dónde dejar a sus hijos e hijas?



Como me dijo una amiga economista: si el desempleo femenino ya duplicaba al masculino, ahora lo va a triplicar. La postergación de las clases virtuales y la cuarentena para muchos oficios mayoritariamente de mujeres —peluqueras, camareras, meseras y empleadas del servicio doméstico— van a acrecentar la brecha laboral entre hombres y mujeres. Para ellas también es determinante que los niños vuelvan a la escuela.



PAOLA OCHOA

En Twitter: @PaolaOchoaAmaya