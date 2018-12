El dragón dormido

“Un hombre sin fama es como un fuego sin llama. No hay nada como atraer la atención, cualquiera sea el costo”, dice una antigua fábula de los indios himalayas.



De todas las leyes del poder, esa es la que se aplica cabalmente a Gustavo Petro: la de llamar la atención a cualquier precio. Incluso si implica convivir con el escándalo, envolverse en la controversia, untarse de críticas y blasfemias, o llenarse de pullas desde el flanco que vengan. Porque en política todo sirve cuando se trata de mojar prensa.

Para Petro, es preferible ser acusado y agredido que ignorado. Ya no importa si la plata era de Simón Vélez o de un narco; si estaba en tarros de galletas o en cuentas de bancos; si se contabilizó oficialmente o si no quedó ningún rastro de esos fajos. Ya no importa quién filmó el video ni tampoco quién lo filtró. Ni siquiera quién lo publicó y en qué contexto lo liberó.



Lo que importa es que Gustavo Petro logró capitalizar el escándalo a su favor. Empezando porque se reafirmó como el enemigo número uno de los ricos colombianos, a quienes viene acusando de intentar tapar otros escándalos y de utilizar para ello a sus propios medios de comunicación.



Y eso –graduarse de enemigo público de los hombres más ricos del país– no tiene precio para Gustavo Petro. Porque lo perfila como el único salvador de uno de los países más desiguales del universo. Donde los tres hombres más ricos del país tienen cerca de una quinta parte de la riqueza de toda Colombia.



Así lo hizo Hugo Chávez poco antes de llegar a Miraflores: la emprendió contra Lorenzo Mendoza, uno de los grandes billonarios de Venezuela. Y, aunque la gente en las calles siguió comprando Harina Pan para hacer sus arepas, y tomando cerveza Polar para emborracharse en las fiestas, al final todas las puyas contra Mendoza sirvieron, no para llevarlo a la bancarrota sino para impulsar a Chávez a la presidencia de Venezuela.



Si de algo ha servido el video de Paloma Valencia es para reforzar el discurso de lucha de clases de Petro. Un discurso mucho más taquillero que la lucha contra la corrupción y todas sus escenas cuasidantescas. Y que se explica perfectamente con la última elección brasileña, donde por poco reeligen a Lula Da Silva, condenado a nueve años de cárcel por corrupción en el caso Odebrecht.



Porque a la gente la mueven los sentimientos, las emociones, las pasiones, o hasta las compras de votos a punta de billetes y lechona. Pero no las abstracciones conceptuales como la lucha anticorrupción. Mucho menos en un país donde todos tenemos un tinte de corruptos: compramos cosas de contrabando, sobornamos a los oficiales de tránsito, pagamos a otros para que hagan trámites por nosotros, compramos juguetes de Navidad sin exigir factura a cambio o le apostamos al chance de los mafiosos de Quindío, Magangué y los chanceros vallecaucanos.



Si seguimos dándole todo ese despliegue miedático a Petro, los medios de comunicación vamos a ser responsables de sentarlo en Palacio. Porque en lugar de desviar la atención para otro lado, le seguimos dando juego a todo su espectáculo mediático. Y, entre tanto, las demás figuras del universo político permanecen en la penumbra y lejos del imaginario.



Como diría Pietro Aretino, poeta italiano vetado por el Vaticano: “Incluso cuando se realiza una gran manifestación en mi contra, obtengo a cambio una cuota de enorme renombre como saldo”.



La única salida con Gustavo Petro es ignorarlo. Ojalá no tuviera nunca que volver a mencionarlo. O será otro pésimo presidente para los colombianos.



PAOLA OCHOA

En Twitter: @PaolaOchoaAmaya