El caso Djokovic

Basta un único instante para reflejar todo el drama de una generación entera. Lo que por lo general pasaría desapercibido —un deportista negándose a ponerse una vacuna— se convierte en un momento sublime, inolvidable, que pasará a la historia para generaciones venideras. El tenista número uno del mundo, el genial Novak Djokovic, fue deportado y desterrado de Australia por no querer recibir la vacuna contra el covid, en medio de una pandemia que ya lleva 2 años y que sigue acosando a todo el planeta.

Rebelión que tiene conmocionados a los amantes del tenis, muchos de los cuales no logran entender las razones de tan conmovedor espectáculo. ¿Por qué y para qué un genio del tenis se niega a ponerse una vacuna? ¿Qué busca no dejándose inyectar? ¿Por qué no recibirla si sirve para disminuir la letalidad? ¿Es por razones morales o filosóficas? ¿O sencillamente un capricho del número uno del tenis?



¿Para qué un tipo querido, simpático, millonario, con miles de patrocinios y contratos elige ser excluido del Abierto de Australia antes que recibir cualquiera de las vacunas contra el covid? ¿Lo hace para convencer a otros o para incitarlos? ¿A costa de empeñar su carrera y su vida? ¿Arriesgando más de 30 millones de dólares en contratos? ¿Comprometiendo su propia salud y la de sus seres más cercanos? ¿Las odia tanto como para no defender su título como el mayor campeón bajo el cielo de Melbourne, ciudad donde ha ganado 9 títulos?



Como un animal que se arroja contra los perros que lo persiguen, el padre de Djokovic comparó a su hijo con Jesucristo. Y desató una ola de indignación en su país, Serbia, que incluso ha llegado hasta la propia iglesia Ortodoxa. Todo un gran espectáculo que mezcla nacionalismo, escándalo diplomático y religión.



Pero ni con toda esa presión los jueces australianos se mostraron magnánimos con el tenista número uno del mundo. Jueces que, como los dioses, lo escucharon y lo condenaron al destierro eterno. Porque como diría un viejo cuento: la labor de los dioses no es el cumplir caprichos, sino mantener el delicado equilibrio que mantiene el universo.



PAOLA OCHOA



