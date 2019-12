El año de la rata

¿Se cumplirán los pronósticos de nubarrones económicos para medio globo terráqueo? ¿Seguirán las protestas y cacerolazos en el vecindario? ¿Se caerá Maduro? ¿Botarán a Donald Trump o se reelegirá para los próximos cuatro años? ¿Cuánto cambiará el mundo con el ‘brexit’ del Reino Unido? ¿Seguirá aumentando el desempleo para millones de colombianos? ¿Se caerá nuevamente por vicios de forma la reforma tributaria por las maromas del Congreso colombiano?

Todas esas preguntas están sobre la mesa para el futuro cercano y no se necesita ser ningún Nostradamus para anticipar lo que nos espera con tantos y cantadísimos cambios. Así que he aquí un intento —desesperado y arrogante como todos los pronósticos de la gente que se cree capaz de predecir el futuro— por anticipar lo que nos espera en el 2020, que es el mismísimo año de la rata según el calendario chino:



1. Se reelegirá Donald Trump. El ‘impeachment’ le servirá para fidelizar a sus votantes, así como para alinear a gran parte de los evangélicos, que tienen la sartén por el mango dentro del Partido Republicano. El proceso de destitución se está convirtiendo en la mejor campaña política de reelección para Donald Trump, que a la fecha tiene una de las mayores financiaciones de campaña en la historia del sistema político norteamericano: 125 millones de dólares en tres meses largos. Una reelección de Trump significa para Colombia una mayor presión en temas de fumigación y una mayor migración de venezolanos hacia territorio colombiano, porque Trump es incapaz de tumbar a Maduro, como ya quedó claro en estos tres años.



2. Seguirá el reinado de Nicolás Maduro. A finales del año entrante habrá elecciones parlamentarias en Venezuela, y no hay que ser un genio para pronosticar que el chavismo controlará el sistema electoral y no se dejará meter ningún gol. Además, los expertos rusos —jugados a fondo en recuperar la producción petrolera y la estabilidad del sistema eléctrico— le permitirán tener recursos para alimentar sus bases, mientras que el hambre seguirá creciendo para la oposición (que está fracturada y no encontró en Guaidó el gallo de pelea que necesitaba). Ese reinado de Maduro significará para Colombia una mayor migración venezolana.



3. Argentina hará ‘default’. Tampoco hay que ser un genio para saber que Alberto Fernández no tendrá cómo pagar la deuda externa y empezará a incumplir las obligaciones antes de mitad de año. Dependiendo del tamaño del despelote, serán también las consecuencias para Colombia y la región. Recordemos que esto ya pasó en 2001, cuando el ‘default’ argentino sacó a Colombia de los mercados externos por un año y casi nos quebramos.



4. Vendrá otra reforma tributaria. Entre la crisis argentina, las demandas por forma y fondo contra la recién aprobada reforma tributaria, la caída en el recaudo cortesía de esa ley y las promesas futuras para conjurar la protesta social, el Gobierno se verá obligado a sacar la totuma y tramitar otra ley de financiamiento para tapar el hueco del presupuesto en el 2021. Mientras tanto, el desempleo seguirá subiendo y continuará siendo el gran reto de este gobierno.



5. Seguirán las protestas. Continuarán en Colombia y en el mundo entero, gracias a una juventud envalentonada y coordinada a través de redes sociales, que quiere cambiar el mundo y no está dispuesta a comerles cuento a unos políticos cínicos y rancios. El mundo y el país necesitan un cambio generacional y la fuerza de las ideas frescas y nuevas. No más políticos que censuren Uber, sino que regulen adecuadamente la nueva competencia.



Que tengan una feliz Navidad y un próspero 2020 (ojalá no tan lleno de ratas).



PAOLA OCHOA

En Twitter: @PaolaOchoaAmaya