Dictadores de papel

A todo señor, todo honor: Ricardo Calderón, periodista estrella de la revista ‘Semana’, recibió esta semana el premio Maria Moors Cabot. Uno de los galardones de periodismo más importantes del mundo para un incansable reportero que, con un extraordinario arte detectivesco y el incomparable olfato de los buenos perros sabuesos, ha arriesgado su vida destapando escándalos de corrupción que han sacudido al país. Sus investigaciones audaces y escabrosas han puesto el dedo en la llaga en las prácticas del Ejército y otras esferas de enorme influencia y poder, desatando un singular combate por la verdad entre uniformes y lápices inquisidores.

Y es justamente en la misma semana de ese premio, cuando se produce un interesantísimo debate en la prensa mundial sobre la obsolescencia de la objetividad en el periodismo. Una discusión apasionante que está originando una auténtica rebelión en varias de las salas de redacción más prestigiosas del mundo y que tiene a directores, editores y reporteros en medio de una caliente polémica sobre la naturaleza y los verdaderos valores del oficio. Mientras el viejo método reclamaba objetividad, ahora el nuevo exige parcialidad. En lugar de dos puntos de vista, una única línea editorial.



La causa más inmediata de semejante rebelión está en los temas raciales y la manera como son abordados por las salas de redacción. Más de 150 periodistas del diario ‘The Wall Street Journal’ firmaron una carta diciendo que encuentran problemática la manera de presentarle a la opinión pública los asuntos raciales. Más de 500 periodistas de ‘The Washington Post’ endosaron una demanda para combatir el racismo y la discriminación dentro de las páginas del periódico. Y una serie de periodistas de ‘The New York Times’ creen que la seguridad de sus periodistas negros está en riesgo cada vez que, en aras del equilibrio y la objetividad, se les da voz a personas con posturas abiertamente racistas.



Toda una nueva generación de periodistas está exigiendo recoger la bandera de la imparcialidad como uno de los ideales del periodismo. Como lo dijo el ganador del premio Pulitzer Wesley Lowery: “La obsesión por la objetividad, por presentar dos puntos de vista, es un modelo fallido y un experimento en contra de la claridad”.



Y es que, curiosamente, la objetividad no fue nunca el punto de partida del periodismo. Desde Benjamin Franklin con su ‘Pennsylvania Gazette’ y Alexander Hamilton con su ‘Gazette of the United States’, la prensa escrita nació como una criatura abiertamente partidista. Solo hasta 1920 —dos siglos después—, la objetividad se convirtió en un baluarte por motivos estrictamente comerciales: los anunciantes no querían ver más sus marcas ligadas a asuntos políticos e ideológicos junto a sus mensajes.



Un inesperado giro que cambió el curso de los medios de comunicación en el mundo y que obligó a los periodistas a interiorizar —como si se tratara de un mandamiento universal— la consigna de presentar siempre dos caras de una misma moneda, dos puntos de vista de todo, dos posturas de cualquier cosa, blanco y negro, frío y caliente, gordo y flaco, así como el uso frecuente de los dos más antipáticos giros del lenguaje en pos de la equidad: el no obstante y el sin embargo.



La nueva tendencia apunta a todo lo contrario: a eliminar la ambigüedad en la manera de cubrir y presentarle las noticias a la opinión pública. El nuevo ideal del periodismo ya no es la objetividad, sino la claridad moral. Una expresión que comienzan a acuñar las salas de redacción del primer mundo que abogan por un periodismo menos plano y más directo; un periodismo más transparente en el uso del lenguaje y con menos eufemismos en el cubrimiento de asuntos como los conflictos raciales. Al pan hay que decirle pan y al queso hay que llamarlo queso. Un senador que se cita con niñas en un hotel es un senador pedófilo y no un senador en apuros.



“La objetividad se ha convertido en una caricatura del periodismo”, dijo esta semana el director de ‘The New York Times’, Dean Baquet. Una frase contundente a la que le agregaría otra más: lo importante de una noticia no es de dónde viene, sino a dónde va a llegar. Pues lo importante no es lo que pasó, sino lo que tiene que cambiar.



El debate está abierto y debe comenzar.



PAOLA OCHOA

