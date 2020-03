Coma inducido

Voy a intentar describirles la cruda realidad y nada más: estamos ante el mayor descalabro financiero de nuestras vidas. Vivimos la peor crisis económica de los últimos 100 años, como lo narran hoy las voces más prominentes del planeta y los economistas más realistas y ácidos.

Una recesión que, si no se frena con medidas excepcionales, puede terminar igual o peor que la Gran Depresión del siglo pasado. Un fatídico momento en el que todos los astros se alinearon en contra de los seres humanos: desempleo por las nubes, quiebra masiva de empresas, crisis financiera, conflicto social por el hambre, condiciones mínimas de seguridad económica y sacrificio de libertades individuales a cambio de seguridad física. Un coctel molotov que llevó a Hitler al poder, que sirvió para la proliferación de regímenes autoritarios en todo el mundo y que plantó el escenario perfecto para la Segunda Guerra Mundial.



Una explosiva mezcla que se está cocinando nuevamente y que tiene a millones de seres humanos contra las cuerdas, sin importar su posición en la pirámide social: empresarios y trabajadores, comerciantes y clientes, banqueros y tarjetahabientes, proveedores y distribuidores, importadores y exportadores, vendedores y compradores, ejecutivos y mensajeros, huéspedes y pasajeros, dueños y asalariados, ilegales y legales, ricos y pobres. Todos vamos a sufrir en carne propia los estragos de una gran depresión como la de hace cien años, a menos que todos sacrifiquemos algo por otros seres humanos.



Con el agravante de que, por primera vez en la historia de la humanidad, todas las economías del mundo están entrando en recesión al mismo tiempo y en el mismo momento, tanto hacia afuera como hacia adentro. Una caída libre que no aparece en ningún texto de economía sobre la faz de la tierra y que obedece a una variable que no anticipó nadie: un virus de diezmilésimas de milímetro que encerró a 3.000 millones de personas y puso el mundo patas arriba.



Mundo con el que no soñaba nadie y que ahora amenaza con llevarnos a todos por delante, empezando por la enorme cantidad de empresas que ya están quebrándose: aerolíneas, restaurantes, floricultores, hoteles, bares, gimnasios, teatros, peluquerías, zapaterías, lavanderías, almacenes de ropa y un largo etcétera de comercios e industrias.



Nadie se va a salvar de este fuerte totazo, ni siquiera los que pueden seguir trabajando desde sus hogares. La economía colombiana se va a contraer un 3 por ciento este año (como pronostica el Economist Intelligence Unit) y la cuenta de cobro la vamos a pagar todos los colombianos a corto y mediano plazo. El golpe vendrá también por los ahorros en los fondos de pensiones; hoy brutalmente galopeados con el desplome histórico de los mercados y de las bolsas de valores.



El bolsillo ya está conectado al respirador artificial y con síntomas vitales en mínimos. O estiramos cada centavo hasta el último momento y nos ayudamos entre todos lo máximo que podamos, o corremos el riesgo de empobrecernos colectivamente durante los años venideros. Y eso puede generar el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de regímenes autocráticos —de izquierda o de derecha—, como sucedió hace 100 años con la Gran Depresión y sus costosos platos rotos.



Porque, como dicen el alcalde de Soacha y el primer ministro de Pakistán, el susto es que se muera más gente por hambre que por coronavirus. El desempleo podría doblarse en Colombia y en todos los países del mundo, y eso está generando una percepción de desorden e inseguridad que ya está disparando las ventas de armas y ocasionando saqueos desde Colombia hasta Italia.



Nadie duda del descomunal esfuerzo que están haciendo el Gobierno y el Banco de la República, pero todavía pueden ir mucho más lejos si se salen de la cuadratura y piensan en maneras creativas de resolver este problema con bazuca y no con balas de salva, como la última de reducir tacañamente las tasas de interés que son referencia para la economía colombiana.



Es el momento de cooperar a fondo porque todos estamos metidos en esto hasta lo más profundo. Lo que está ocurriendo no se lo merece nadie, mucho menos nuestros hijos. Llegó la hora de que todos seamos solidarios con el prójimo, o seremos testigos de un infierno.



PAOLA OCHOA

En Twitter: @PaolaOchoaAmaya