Petro el pragmático

Perro que ladra no muerde. En todo un 'gentleman' se sigue convirtiendo el presidente electo Gustavo Petro, quien, salvo por el temerario “no nos reten” a la atornillada junta de Ecopetrol (que olímpicamente se dobló en los tiempos), continúa por el camino de la moderación que conduce a Roma y al centro político del espectro.

De la mano de la política tradicional y con mermelada de frutos rojos del Partido Liberal, cambia de vestido y de agenda legislativa al son de los nuevos vientos y con gabinete reencauchado de los viejos tiempos. Enclosetados quedaron los disfraces de culebrero de campaña y de camorrero de oposición, gracias a dios y al cielo santo, so pena de un dólar que aún no es claro si obedece a sus dictados o a los de la Reserva Federal de los norteamericanos.



Camaleón que ya cuenta con tres cuartas partes del congreso que se instala el miércoles, gracias al reversazo en propuestas de campaña como la de eliminar las EPS —una de las líneas rojas que le trazó Cesar Gaviria en Florencia, Italia— aplazando la reforma a la salud para el 2023 y echándole tierra a la cruzada de la ministra Carolina Corcho en contra de la ley 100.



¿Qué entiende ella por un sistema de aseguramiento universal? ¿Comprende que las EPS son aseguradoras, cuya función es repartir, manejar y cubrir los riesgos del sistema de salud? ¿Lo que propone es financiar directamente a los hospitales, es decir, volver a los subsidios a la oferta? ¿De qué documentos en microeconomía saca que los oligopolios no se pueden regular?



Sapo que ya se tuvo que tragar Petro, así como el de la reforma pensional, tan protagónica en campaña y ahora relegada a un sexto lugar, detrás de la tributaria, agraria, política, salud y laboral. Papel secundario que le obliga a jugar la realidad económica fiscal, en la que los propios bancos y fondos de pensiones son los principales financiadores del gobierno a través de los títulos de deuda del tesoro nacional. ¿Tú me acabas y yo te sigo prestando plata?



Triple sapo que se tendrá que tragar también con la supuesta renegociación del capítulo agrícola en el TLC, muy cacareado por estos días tras la reunión con la delegación de Joe Biden y con los nuevos bríos de la nueva ministra de Agricultura. ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero cuesta pasar de 100.000 a un millón de hectáreas cultivadas de maíz? ¿En cuánto se va a encarecer la producción nacional de pollos y cerdos, que ya no se podrán seguir alimentando con maíz norteamericano, súper barato, transgénico, ultraproductivo e hipersubsidiado por el estado norteamericano? ¿Alguien del gobierno que piense en el bolsillo de los hogares colombianos, fustigados por la brutal carestía de las proteínas y los alimentos?



Una cosa es lo que Petro prometió en campaña y otra la cruda realidad de Colombia y del mundo entero, un cambio de ciento ochenta grados que seguirá despertando urticaria entre Gustavo Bolívar, la izquierda furibunda, la primera línea y el petrismo tradicional, pero que es incontenible ante la apabullante realidad local y mundial. No vaya a ser que le pase lo mismo que al gobierno de Sir Lanka, que por dársela de muy artista y de muy orgánico, prohibió los fertilizantes químicos y desató una hambruna que lo acaba de derrocar.



El llanero solitario cambió de vestido, de sombrero y de caballo. ¡Qué viva Petro, qué viva el político que acaba de aterrizar en el centro!



PAOLA OCHOA

En Twitter: @PaolaOchoaAmaya



(Lea todas las columnas de Paola Ochoa en EL TIEMPO aquí).