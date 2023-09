Pedagogía mercantil

El arte de domesticar corazones. La necesidad de domar pasiones y vocaciones. Nada de eso se lo guarda la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En un largo discurso sobre educación esta semana en la Universidad de los Andes, soltó una frase profética que dejó entrever su culto a las cifras y mediciones: hay que educar menos abogados y formar más programadores.

Según la Alcaldesa, mientras cientos de abogados graduados no consiguen trabajo, más de 25.000 empleos en programación se están quedando sin llenar por ningún lado. “Hay un problema de coordinar la demanda y la oferta”, dijo la mandataria, y agregó que no tiene sentido seguir dedicándole los mismos recursos públicos a la formación de abogados que no van a encontrar más trabajo.

Lógica mercantilista donde lo que importa es formar jóvenes que se adapten a los requisitos de producción global y dispongan de un pasaporte exclusivo para el mundo laboral. Culto a las cifras que ha contaminado mandatarios y corrompido la enseñanza en universidades, transformándose en una obsesión burocrática por los números, basada exclusivamente en la empleabilidad y en lo que dicta la estrella polar del mercado.

Pedagogía que orienta la dirección futura de millones de jóvenes en el ‘business’, la plata, encontrar chanfa, ganar millones, así ello implique llevar una vida desdichada y amarga. Orientación que vulnera lo más sagrado de los seres humanos: la vocación, la gran potencialidad que yace en cada uno de nosotros, las fuerzas motoras que mueven el alma y templan los nervios, la energía que da sentido a la vida y nos ayuda a cabalgar sobre el sufrimiento.

¿Queremos jóvenes empleados pero infelices con su trabajo? ¿Generaciones con diplomas que solo obedecen a una lógica de mercado? ¿Cuál es el riesgo de estudiar algo únicamente porque es lo que necesitan fábricas y conglomerados? ¿Es eso lo que deben inculcar las universidades y promover los alcaldes? ¿Sembrar en los jóvenes el germen del culto a los números?, ¿colgarles el crucifijo de la empleabilidad? ¿Pasar por encima del talento innato de muchos alumnos?

Hablar de vocación con el estómago lleno es muy fácil, y por eso lo dicho por la Alcaldesa de Bogotá va en línea con ganar dinero y satisfacer lo que buscan los empresarios. Pero vulnera lo más sagrado que hay en nuestros hijos: el derecho a buscar su propia verdad, a encontrar lo que les hace vibrar el alma, a seguir el llamado que late en cada corazón humano.

Aseguramos la barriga llena, sí, pero atentamos contra la conciencia de jóvenes y niños colombianos.

PAOLA OCHOA

En X: @PaolaOchoaAmaya

