Mi villano favorito

“Hitler está golpeando las puertas de los hogares de clase media”, frase que soltó esta semana el Presidente Gustavo Petro durante su discurso en la cumbre climática en Dubái, provocando la indignación del Gobierno alemán por relativizar el Holocausto en el que fueron asesinados millones de judíos.

Hipérbole que usó el Presidente durante la evaluación de los progresos mundiales en la aplicación del Acuerdo de París, cuya gran conclusión es que el mundo no está en condiciones de limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados centígrados para finales de siglo. Lucha fallida contra el cambio climático que abre un escenario apocalíptico de inundaciones, sequías, incendios forestales, deshielos, aumento del nivel del mar, temperaturas extremas y un tablero geopolítico que divide al mundo.

Tablero cuyas principales lanzas apuntan hacia la industria petrolera global, una de las principales villanas dentro de la narrativa presidencial y satanizada mundialmente de ser la principal responsable del daño al medioambiente. No obstante, la cumbre climática tuvo como sede a Emiratos Árabes Unidos, la séptima potencial petrolera mundial, lo que equivale desde la óptica petrista a que Hitler fuese el anfitrión de una cumbre sobre genocidios, para seguir con la inapropiada línea de comparación presidencial.

En cualquier caso, llaman la atención las sucesivas referencias del presidente Petro con todo lo que tenga que ver con Hitler. Hace unas semanas, causó indignación mundial cuando comparó la intervención militar de Israel en la Franja de Gaza con el Holocausto nazi. Ahora, durante la COP28 en Dubái, hizo nuevamente una comparación entre los fenómenos migratorios impulsados por el cambio climático con el conflicto en Medio Oriente y el régimen nazi.

Hipérbole que volvió a salirle mal al Presidente y que le valió regaño de la Cancillería alemana, no obstante, optó por afianzarse en lo dicho y echarle más sal a la herida a través de sus redes sociales: “Dicen que esto no es de nazis. Así no le guste a la conciencia occidental estos hechos, el exterminio de 5.300 niños y niñas palestinos es de nazis, repito de NAZIS”, escribió el presidente Petro en su cuenta de X.

¿Está obsesionado Gustavo Petro con Hitler? ¿Estamos ante el villano favorito del presidente de los colombianos?

PAOLA OCHOA En X: @PaolaOchoaAmaya