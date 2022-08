Manada hambrienta

Sin tetas no hay paraíso y sin billete no hay iglesias. Verdad de a puño que parece entender uno de los hombres que más sabe de ‘rating’ en Colombia: Gustavo Bolívar, nuevo y frentero presidente de la Comisión Tercera del Senado, ahora con la sartén por el mango en la reforma tributaria que se tramita por el congreso colombiano.

Con buen tino y mucha gracia, Bolívar plantea el debate más elemental de la nueva racha tributaria: ¿Por qué si las iglesias cobran diezmo a las personas, el Estado no puede cobrarles impuestos a las iglesias? Pregunta de hondo calado, que le apunta principalmente a los bolsillos de algunos pastores cristianos, pero también de varias de las 7.000 iglesias registradas en territorio colombiano, cuyos patrimonios conjuntos de 15 billones no grava ni el mismo diablo.



Negocios sin tributar por el verbo y gracia del estatuto tributario, manantiales de dinero en efectivo, fuentes de evasión de impuestos, presuntas lavanderías de activos en algunos casos; cuatro precedentes que obligan a transportar el dinero de limosnas y diezmos en camiones de seguridad blindados, como lo denunció el propio presidente de la Comisión Tercera del Senado, secundado por su alterego en la Cámara, la Representante Katherine Miranda.



Sagrados corazones que se meten en terreno intocable para millones de incautos feligreses, fervorosos devotos que creen en la buena fe de los desinteresados pastores. Verdades que hoy se desnudan para los creyentes de las iglesias que van apareciendo con sorprendentes mensajes mesiánicos y de salvación, mansiones y fortunas que han construido con sus diezmos y donaciones, palacetes erigidos en nombre de Dios, grandes emporios empresariales que se han levantado bajo el eslogan de la fe y la creencia de un mundo espiritual al que se accede a punta de generosas billeteras y gruesos cheques.



Emporios de la fe con tentáculos en el Congreso, la política y la diplomacia; con investigaciones de la Fiscalía por enriquecimiento ilícito a clanes enteros de pastores, en muchos casos ‘famiempresas’ que no pagan impuesto de renta ni sus accionistas el pecaminoso impuesto a los dividendos. Ni sus edificios y grandes lotes cargan con la cruz del impuesto al patrimonio, comprobando que sin tetas no hay paraíso y que sin iglesias no hay fortunas.



¿Entrarán esas nebulosas en cintura con el gobierno de Petro? ¿Se desdoblará el congreso colombiano para entrar a cobrar impuestos sobre limosnas y diezmos? Ya bastante con los impuestos a los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, dos temas donde siempre se han visto las manos invisibles de los grandes multimillonarios colombianos, expertos en endulzar los corazones de las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado.



Comisiones con más de un viacrucis por delante, como la aprobación de una tributaria que le propine un golpe dulcemente severo a los bolsillos de los más pobres, a los pensionados de medio rango y a la principal vaca lechera del Estado colombiano, Ecopetrol. Vaca crucificada y con corona de espinas hundida hasta el tope por parte de la calificadora Moody, cuyas primeras cuchillas se sintieron hace apenas unos días con la rebaja en la calificación crediticia de la petrolera, principal paganini de la tributaria y de la nueva política ambiental y saludable del gobierno que apenas empieza.



Quiera Dios que Ecopetrol no sufra nuevas rebajas en su calificación y que, por fin, se pueda poner a las iglesias a pagar impuestos como Dios manda.



PAOLA OCHOA

