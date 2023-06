Las nadies

El contraste es brutal por donde se le quiera mirar: Laura Sarabia y Marelbys Meza, jefa de Gabinete de Gustavo Petro y empleada doméstica; mano derecha del Presidente y humilde niñera; señora y “sirvienta”; patrona rica y mujer en la pobreza; víctima de robo y sospechosa por derecha; hostigadora desde Palacio y sometida a polígrafo por la fuerza; chuzadora ilegal e interceptada con mentiras falsas de ser parte del ‘clan del Golfo’ y del círculo de alias Siopas.

Abuso de poder y relación laboral brutalmente desigual, que se agrava significativamente con un ingrediente adicional: Laura Sarabia no le pagaba seguridad social a su niñera, según los registros de la Adres y las bases de datos de protección social del país. No le pagaba salud ni pensión, ni mucho menos afiliación a una caja de compensación familiar.

Ausencia seguramente de un contrato laboral —con sus respectivos auxilios de transporte, vacaciones pagas, cesantías y demás— que violenta la reglamentación del Ministerio del Trabajo y que resulta inaceptable 'ad portas' de la gran reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, actualmente objeto de estudio en las Comisiones Séptimas del Congreso.

¿Cómo es posible que la mujer más poderosa de Palacio no les tuviera contrato laboral a sus niñeras y empleadas domésticas? ¿Cómo es posible que no les pagara ningún tipo de seguridad social? ¿Acaso el buen ejemplo no empieza por casa? O ¿cómo pretende el Gobierno tramitar una reforma laboral que beneficia dizque a los trabajadores, cuando la mujer que le habla al oído al Presidente de la República no hace los aportes exigidos por la ley? ¿En qué país del mundo una jefa de gabinete tiene a sus empleadas en la informalidad?

¿Y qué piensa al respecto la vicepresidenta Francia Márquez, ministra de la Igualdad y representante de los nadies en el gobierno de la Colombia Humana? ¿No es el momento de hablar fuerte y duro frente a este tipo de arbitrariedades y desigualdades que atentan contra los derechos de los más pobres y vulnerables?

¿Y qué tiene por decir la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sindicalista durante años y ahora tramitando una masiva reforma laboral? ¿De qué sirve aumentar el pago de horas extras y dominicales, cuando las personas más poderosas del país no hacen contratos laborales con sus empleados, dejando a estos por fuera de cualquier modificación en la legislación laboral?

¿La fiebre está en las sábanas?

