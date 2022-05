Golpe de astucia

Salió de sus propias entrañas y cuando nadie le auguraba ya gran cosa: “Yo decido quién gana. Me volví el bizcocho más arrecho de Colombia”, dijo hace unos días Rodolfo Hernández de manera premonitoria a las encuestas del fin de semana. Pesquisas que confirmaron su sospecha, con una intención de voto que viene creciendo a un ritmo del 50 % en el último mes, según las encuestas; repentino salto del 14 al 21 %, según la de Invamer Gallup, haciendo sonar alarmas y también trompetas.

Fuerza imprevisible y súbita que irrumpe en el universo electoral como si fuera todo un Big Bang: astros y planetas vuelan en átomos sin parar, mientras Fico se muerde las uñas porque le puede quitar el cupo para segunda vuelta presidencial. Explosión que haría que el 85 % de sus electores se fueran para donde Hernández en segunda, porque para donde Gustavo Petro no cogerían nunca; ni siquiera a cambio de la fórmula secreta de la Coca-Cola, el secreto industrial mejor guardado de la historia.



Migración cada vez más probable de los electores de Fico hacia Hernández, gracias a la creciente fuerza centrífuga de este último propulsada por el movimiento de tres cuerpos celestiales: los pobres, las mujeres y los jóvenes; los tres grupos en el sistema que definirán la primera vuelta a la Presidencia de la República.



Según la encuesta de Invamer, Hernández es el único de todos los candidatos con mayor proporción de votantes entre el estrato 1 y 2. Por el contrario, la mayoría de electores de Petro está hoy en los estratos altos (41,1%), mientras que la gran masa de seguidores de Fico está en la clase media.



También Hernández es el único de todos los candidatos con mayor proporción de mujeres votantes, con ellas a la cabeza de su electorado fulgurante. Petro, en cambio, tiene muchos más varones que féminas; mientras Fico empata en ambos géneros con números exactamente iguales.



Por edades, Hernández tiene su gran capital en la generación X, jóvenes de 35 a 44 años. Legión demográfica que antecede a los ‘millennials’, donde Petro concentra más de la mitad de su propia fuerza, en tanto que Fico tiene su mayor bastión entre los mayores de 55 años.



Tres unicidades que hacen de Hernández un gallo muy particular, a lo que se añade una cuarta y una quinta peculiaridad más: es el único de todos los candidatos que se financia de su bolsillo y el único que no hizo cierre de campaña para evitarse gastar plata en esa tradición mundana.



Cinco particularidades del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción que lo convierten en la gran sorpresa de esta campaña, a escasos días de la primera vuelta presidencial, agitando el universo político de par en par.



Cualquier cosa puede pasar en este Big Bang. Hagan sus apuestas y que se abra la caja de Pandora. ¡Abracadabra, Colombia!



PAOLA OCHOA

