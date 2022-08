El terremoto de Gaviria

Pocas veces Fecode ha salido a respaldar como espadachín a un Ministro de Educación, y en esta ocasión lo hizo con Alejandro Gaviria y su propuesta de enseñar el informe de la Comisión de la Verdad en los colegios del país. Terreno intocable para muchos, terreno espinoso para padres y madres de familia, terreno en el que la crueldad de los acontecimientos puede atemorizar a los niños, terreno en el que no existe una única verdad, a pesar de construir una narrativa con los testimonios de más de 27.000 víctimas.

Cierto es que en Alemania es obligatoria la cátedra del Holocausto a partir de los 15 años y como parte del programa de Historia Alemana. La diferencia radica en que ese pasado ya es historia: hoy no existen cámaras de gas, ni campos de concentración, fábricas de muerte, torturas contra los judíos, ni todos los demás horrores ocurridos hace 80 años durante la Segunda Guerra Mundial. Miles de historiadores han dedicado su vida a narrar los horrores del nazismo y las barbaridades de aquellos años, considerados los más oscuros en toda la historia universal.



En Colombia, por el contrario, la guerra está lejos de acabar: a la orden del día están las masacres, asesinatos, secuestros, violaciones, reclutamientos, desplazamientos, crímenes sexuales, casas de pique, vacunas, sobornos, coimas y narcotráfico, el principal motor de combustión detrás del eterno conflicto en el que vivimos los colombianos.



¿Qué queremos que aprendan nuestros niños? ¿Los desmanes de algunos miembros de la policía y de algunos soldados, con riesgo de que se hagan generalizaciones, haciendo creer a los educandos que el Ejército y la Policía son dos instituciones conformadas por asesinos y violadores de derechos humanos?



¿A quiénes se referirán los maestros para identificar a los malos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional? ¿Quién va a supervisar para que en las clases las verdades se conozcan y los alumnos puedan comprenderlas, sopesarlas, formarse un juicio y lograr un criterio para proceder? ¿Les vamos a enseñar que todos los policías y todos los soldados carecen de autoridad moral para ejercer su autoridad? ¿Les vamos a enseñar a no hacerles caso?



¿Y en dónde queda la libertad de cada colegio? ¿Acaso las juntas de padres de familia no aprueban lo que se enseña sobre religión o sexualidad? ¿No pueden hacer lo mismo con las clases sobre conflicto armado? ¿O deben limitarse a lo que diga el informe de la Comisión de la Verdad, como si fuera la verdad revelada?



Si destruimos la seguridad del Estado tenemos que poner algo en su lugar. Si acabamos con la imagen de la Policía y del Ejército ante los ojos de nuestros hijos, ¿vamos a arriesgarnos a que nuestros niños y jóvenes crezcan atemorizados? ¿Vamos a decirles que todas esas atrocidades de la guerra ya son parte del pasado, o que siguen hoy ocurriendo? ¿Vamos a infundirles que la autoridad no tiene autoridad, que los buenos no son buenos, que los malos no son los malos?



Y lo más importante: ¿será que cuando se hable de los grupos insurgentes como las Farc, el Eln y los paramilitares, que guerrean contra el Estado, los maestros encargados de enseñar “la verdad” le van a decir a sus alumnos que sólo algunos miembros de estos grupos fueron los villanos?



¿Les van a decir a los estudiantes que ningún bandido, ni siquiera el más cruel, ningún ‘Mono Jojoy’, ningún ‘Tirofijo’, ningún ‘Romaña’, puede compararse en crueldad, sevicia, insensatez, torpeza y refinamiento con las ejecuciones extrajudiciales ordenadas por algunos miembros del ejército colombiano (como los Falsos Positivos), con sus ejecuciones, sometimiento, selección, pagos y castigos, o con los asesinatos cometidos por ciertos miembros de la Policía durante las protestas sociales?



Por supuesto, hay que aprender del pasado para no repetir en el presente los errores cometidos, pero sobretodo, para lograr trazar entre todos un futuro promisorio que valore la paz, la vida y la dignidad humana.



PAOLA OCHOA

En Twitter: @PaolaOchoaAmaya



(Lea todas las columnas de Paola Ochoa en EL TIEMPO, aquí).