El político del amor

Las buenas madres no rompen el corazón de su descendencia para seguir el dictado del suyo. Carga terrible que arrastra también el presidente electo, Gustavo Petro, quien en su nueva versión como estadista intenta no romperles el corazón a sus hijos de izquierda más furibunda: Fecode, la CUT, la alianza ‘antifracking’, movimientos indígenas y afrocolombianos, organizaciones sociales y sindicales, senadores del Pacto Histórico como César Pachón y Gustavo Bolívar.

Hijos amados durante años y que lo llevaron a ganar las elecciones, pero que ahora se sienten decepcionados porque Petro no se está martirizando en nombre de ellos. Se sienten desplazados dentro de la política del amor de su progenitor. Premio para los hijos pródigos, díscolos y rebeldes que regresan al hogar en busca de amor, herencia burocrática, mermelada casera o sencillamente un norte mejor.



Incómodos con los más recientes nombramientos –Ocampo en Hacienda y Leyva en Cancillería– y aturdidos con el sonajero para completar el resto de las sillas –Carlos Amaya en Agricultura, Alejandro Gaviria en Educación y Guillermo Reyes en la cartera de Justicia–, los hijos izquierdosos de Petro comienzan a padecer de celos y de poca empatía con el presidente electo.



Malestar agravado por las reuniones con Uribe, Rodolfo, Duque, Vargas Lleras y próximamente también con César Gaviria. Antagonistas de los ‘nadies’, hijos de la política tradicional colombiana, hombres blancos y ricos bajo todos los estándares, y ahora nuevos consentidos del líder de la Colombia Humana.



Huestes de izquierda con el corazón roto y con promesas ya bastante embolatadas, como la de frenar la exploración gasífera y petrolera, pasar una tributaria que solo golpee a los 4.000 más ricos de Colombia, financiar una pensión de 500.000 pesos para 3 millones de viejitos sin quitar todo el resto de subsidios, construir un tren elevado con paradas en los Llanos, el Pacífico y el Caribe colombiano.



Tanto drama para entender que Petro ya no es Petro, que ya pasó del hombre retórico al ejecutor realista, del promesero de campaña al presidente con presupuestos inflexibles, de líder de izquierda a cabecilla de centro, de ídolo de jóvenes a promotor de los viejos. Setentones y ochentones que hoy pululan en empalmes y ministerios, avivando nuevamente la rebelión de las canas que promovió en algún momento el neoliberal económico Rudolf Hommes, otro de los hijos pródigos del recién presidente electo.



¿Y si el deber de Petro no es ser mártir, sino modelo para la izquierda colombiana? ¿Y si le pasa lo mismo que a Boric, en Chile, donde la propia izquierda es su gran oposición y su mayor talón de Aquiles? No hay cuña que más apriete que la del propio palo, ni hijos que más tallen que los que se sienten con derechos por encima de todo el resto, únicamente por llevar más tiempo conviviendo con sus padres bajo el mismo techo.



Ojalá Francia Márquez permanezca fiel al lado del presidente y no comience a darle raqueta cuando los cambios no lleguen a la velocidad esperada, cuando el hueco en sus corazones crezca por las expectativas tan altas y vivir sabroso sea otro cuento de hadas, perfecto para leer en las noches con mamá dentro de la cama.



PAOLA OCHOA

En Twitter: @PaolaOchoaAmaya



(Lea todas las columnas de Paola Ochoa en EL TIEMPO aquí).