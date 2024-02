El arte de la seducción

Vísperas de Semana Santa, gran celebración del catolicismo y momento de reflexión sobre lo humano y lo divino; moralidad con raíces en los 10 mandamientos o tablas de comportamiento que acomodan también los gobiernos según sus necesidades y pasiones del momento, particularmente de cara a pruebas de fuego como la votación de sus reformas en el Congreso.

Primer mandamiento: Amarás los políticos por encima de todas las cosas. Quedó clarísimo con el nombramiento del exsenador Alexander López en la dirección del Departamento Nacional de Planeación, cargo que históricamente ha estado en manos de economistas y técnicos, pero que ahora queda en cabeza de un sindicalista y político que lleva 20 años en el Congreso. Cascabel al gato del presupuesto y a sus inflexibles requisitos para desembolsar los dineros de proyectos de inversión, objeto de repetidos intentos de toma por parte del Gobierno, que desembocaron en la renuncia de Jorge Iván González en el DNP y Marcela Numa en la dirección nacional de Presupuesto.

Segundo mandamiento: Seducirás con mermelada por encima de todas las entidades. Quedó también clarísimo con las cuotas burocráticas que ofreció el Gobierno a los conservadores que aceptaron puestos en la dirección de Ferrocarriles Nacionales y el Ministerio del Deporte, desatando la de Troya entre azules pasteles y azules metileno, provocando la crucifixión y ulterior resurrección del presidente de esa colectividad, Efraín Cepeda, quien desde mañana medirá fuerzas entre sus huestes con las votaciones de las reformas pensional y de salud que regresan al Congreso.

Tercer mandamiento: No tomarás el nombre De Dios en vano. A Dios se le respeta y se la dan superpoderes vía decretos, tanto en materia de servicios públicos como de presupuesto para infraestructura, con un decreto que faculta al Presidente para decidir a cuáles proyectos se les gira la plata de las vigencias futuras y a cuáles no; discrecionalidad caprichosa y no en función de los flujos de dinero pactados en compromisos de deuda soberana a largo plazo, acrecentando así la incertidumbre entre los constructores, atizando zozobra en los mercados, ralentizando inversiones y menoscabando la confianza en un momento de mala racha económica, con un producto interno bruto que creció el año pasado apenas 0,6 % por cuenta del desplome en la inversión y la construcción de obras.

Cuarto mandamiento: Santificarás la niñera del Señor. Y la ascenderás cuantas veces sea necesario, sin importar si lleva dos meses en un cargo o si arrastra consigo algunos escándalos del pasado; tampoco si jamás le dedicó tiempo completo a pensar en cómo administrar los 10,7 billones de pesos de los 13 programas de subsidios que benefician a 20 millones de pobres en Colombia.

Quinto mandamiento: Honrarás a tu padre de campaña. Lo honrarás a tal punto de abrirle nueva embajada en Roma, así signifique varios millones de pesos del bolsillo de los colombianos, con un salario que supera los 50 millones entre sueldo y prima mensual, además de una residencia que le costará al país 1.500 millones de pesos al año.

Sexto mandamiento: No matarás la gallina de los huevos de oro. Solo la estrangularas un poquito, bajando la vara de requisitos para ser miembro de la junta directiva de Ecopetrol, debilitando la experiencia que se necesita para ser miembro de la Unidad de Planeación Minero Energética y reduciendo los requisitos técnicos para ser experto comisionado de la Comisión de Regulación y Gas.

Séptimo mandamiento: No cometerás derroche. Con una mano publicarás el plan de austeridad para recortar gastos del Estado y les prohibirás a tus ministros volar en clase ejecutiva y comprar nuevos carros; pero con la otra mano abrirás 10 nuevas embajadas en el exterior y contratarás 125 funcionarios públicos que ganarán, gastarán, comerán, transportarán y vivirán en euros, dólares, reales y coronas.

Octavo mandamiento: No asignarás contratos a dedo. Únicamente 8 de cada 10 contratos del Dapre y todos aquellos que se firman con la declaratoria de desastres y calamidad pública; exquisito cheque en blanco para la contratación directa a cargo de la Unidad de Gestión de Riesgo con negocios tan buenos como el de los 40 carrotanques parqueados durante un mes en La Guajira porque no cumplen con especificaciones técnicas para la distribución de agua por ese departamento.

Noveno mandamiento: No desearás la salud del prójimo. Implementarás a la brava tu modelo de salud en la Nueva EPS y en las 4 entidades actualmente intervenidas, pasándote por la faja la reforma sanitaria que se tramita en el Congreso y los temores de millones de pacientes que a través de 198 organizaciones de usuarios lanzan gritos de preocupación que nadie escucha.

Décimo mandamiento: No codiciarás los bienes ajenos. Pero intentarás gravarlos al máximo, ya sea mediante un impuesto de valorización por obras, o subiéndoles la carga impositiva a las personas en una segunda reforma tributaria; dos golpes al bolsillo en pleno momento de vacas flacas para que la gente no tenga de dónde sacar la plata.

PAOLA OCHOA

En X: @PaolaOchoaAmaya

(Lea todas las columnas de Paola Ochoa en EL TIEMPO aquí)