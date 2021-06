Círculo vicioso

Podría ser una película de Alfred Hitchcock o Francis Ford Coppola. Primera escena: primeros en las listas de países más felices del planeta. Segunda escena: primeros en las listas de países más desiguales de Latinoamérica. Tercera escena: primeros en las listas de países con mayor producción de cocaína de la tierra.

Aterriza una pandemia y entra en acción la cuarta escena: aumento de pobreza y desempleo entre los mayores de Suramérica. Y la quinta: quiebra masiva de empresas. Sexta: despidos, recortes, hambre, rabia, depresión y ansiedad. Séptima: niños sin escuela y aumento de violencia intrafamiliar. Octava: reforma tributaria que enfurece a la masa y desata protestas. Novena: protestas y bloqueos que se alargan más de un mes en plena pandemia. Décima: carestía, contagios, desempleo, vandalismo y mala fama mundial.



Pésima fama mundial. Afuera nos tachan de república bananera –razones no les faltan–, y eso está haciendo que los extranjeros no quieran venir ni invertir por estas tierras. Dios quiera que no haya bochinche mañana a las afueras del Metropolitano, ni que broten lágrimas de Messi por gases lacrimógenos frente a toda la prensa extranjera.



'Thriller' sicológico al que se suma la reapertura económica con contagios en máximos y UCI repletas. Sálvese quien pueda, mientras civiles toman justicia por cuenta propia y se abre la caja de Pandora de una lucha de clases que nadie sabe a dónde podría llegar. Métale efectos especiales de clasismo y racismo –que solo agravan el problema– y una creciente xenofobia para terminar de rematar.



¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuándo esto va a terminar? Bien lo decía el profeta Maluma: “A veces, los problemas a uno se le juntan” ('Hawái', versículo 1:56). Biblia reguetonera que nos recuerda que la situación actual es de realidades simultáneas y contrapuestas. Y que por ello es imposible dar con una única explicación a toda esta pelotera.



Lo que pasa es culpa de todos y de todo, lo que pasa es culpa de ahora y de las últimas décadas, lo que pasa es culpa de la ambición y del egoísmo que aquí impera, lo que pasa es culpa de una educación-negocio que no educa sino que asalta billeteras, lo que pasa es culpa de un Congreso impresentable y un gobierno sordo con la clase media, lo que pasa es culpa de una cultura de avivatos y de policías que nadie respeta, lo que pasa es culpa de unos políticos que solo piensan en lo que más les convenga, lo que pasa es culpa de una democracia imperfecta que funciona con tamales y chequeras, lo que pasa es culpa de una corrupción que carcomió por años a Colombia y que nos dejó sin fondos en las cuentas, lo que pasa es culpa de un narco-Estado que todos aún niegan.



Si la culpa es de todos y de todo, ¿para qué seguirnos odiando entre nosotros y hundiéndonos en una espiral de rabia y violencia? ¿Para qué desearle el mal a un gobierno que ya tiene el sol a cuestas? ¿Cuáles son las ganancias que nos deja más de un mes de protestas? ¿Qué ganamos con más hambre, carestía, desempleo y violencia? ¿Qué sacamos quebrando empresas y pateando la lonchera?



Colombia ha superado muchos problemas a lo largo de su historia. Si nos unimos todos, esto también se supera.



PAOLA OCHOA

En Twitter: @PaolaOchoaAmaya