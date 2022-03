Carta a Francia Márquez

Queridísima Francia:



Yo sí te amo a ti, aunque tú no me ames a mí. Eres leyenda, monumento, sabiduría ancestral; norte para millones de mujeres en toda Colombia, sin importar el origen étnico, credo, edad, pinta, plata o condición social. Eres nuestros oídos y nuestra vista, nuestras emociones y nuestra valentía, nuestra sensibilidad y nuestra historia, nuestra lucha por la igualdad en un mundo extremadamente machista e imperial.

Bien lo decía el gran filósofo Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mi circunstancias”. Aunque tú no me quieras a mí, yo sí te amo a ti Francia. Y te amo por mil razones, entre otras, porque nada acredita mejor tu carácter que la prueba de oro en medio de tu arrollador éxito como fórmula vicepresidencial: grandiosamente humilde, nunca arrogante ni altiva, pero siempre segura de tu fuerza y de la resistencia que serás capaz de vencer en medio de tantas blasfemias y herejías de los caciques políticos de toda la vida.



Me encanta que marques distancia con César Gaviria y que le traces la cancha a Gustavo Petro: “no somos uno y dos. Somos uno y una. Eso quiere decir que nos vemos en la paridad” le dijiste a Petro en una declaración digna de enmarcar para la posteridad. Cada conquista tuya, cada paso hacia adelante en el camino, es un acto de valor y de dureza, de sinceridad contigo misma.



¿Cuánta verdad soportas y cuánta verdad arriesgas con tu espíritu inmerso en la política? Me encantó cuando tú misma dijiste en radio: “soy una mujer, negra, empobrecida, rural, que representa a los nadies”. Totalmente de acuerdo contigo Francia Márquez: ninguna otra fórmula presidencial va a representar tan bien a la mujer colombiana oprimida, empobrecida, marginada, segregada, perseguida, aislada e invisible para la sociedad colombiana. Cualquier otra candidata se vería a tu lado muy mona y muy estrato seis. Y por eso obligaste a Fico a tener que escoger a un hombre como su fórmula política.



Aunque tú no me quieras a mí, yo sí te amo a ti Francia. Te amo porque concentras todos los esfuerzos por hacer visible lo invisible: la opresión con la que vivimos las mujeres en Colombia. Sociedad machista hasta los tuétanos y en donde tratan de dividirnos entre nosotras con todo tipo de cuentos: que si blanca o negra, que si alta o pequeña, que si flaca o gorda, que si rica o pobre, que si urbana o campesina, que si analfabeta o doctora. Ungüentos y brebajes para separarnos, dividirnos, pelearnos, criticarnos, despedazarnos ferozmente como arpías entre nosotras.



Yo sí te amo a ti, Francia Márquez, aunque tú no me ames a mí. Porque el verdadero amor no espera ni pide nada. El amor es la fuerza de la vida y es incondicional cuando sale del alma. No es un negocio o un intercambio de prejuicios; tampoco un juego de expectativas donde los sueños se cumplen o se esfuman.



Sea cual sea el origen étnico o condición social a la que pertenezcamos, nos unen los mismos problemas como mujeres, los mismos miedos y demonios, la misma historia de segregación y odio.



Por eso y por mucho más te amo, Francia Márquez. Aunque tú a mí no me ames.



PAOLA OCHOA

En Twitter: @PaolaOchoaAmaya



(Lea todas las columnas de Paola Ochoa en EL TIEMPO aquí)