La Revolución de las Masas 

Son esos momentos que oscilan entre la rabia y el terror. Cuando el corazón late rápido y se disparan los niveles de adrenalina y cortisol. Cuando la ansiedad se eleva por los cielos y resulta difícil diferenciar la realidad de la ficción. Cuando estamos en un estado de alerta permanente y las redes sociales nos multiplican la angustia con su propaganda de terror. Y entonces gritamos o reímos, sentimos asco o pavor. Y nos preparamos para lo peor o lo mejor.

Entonces empezamos a diseccionar el caos que limita nuestra percepción. ¿Qué salió bien en las protestas y cacelorazos? ¿Qué salió mal y de qué deberíamos avergonzamos? ¿En qué clase de país hoy estamos? ¿A qué clase de furia nos enfrentamos? ¿Están subestimadas las cifras oficiales de 207.000 personas marchando? ¿Son espontáneas o están orquestadas por algún fulano? ¿A quién benefician y a quién están incomodando? ¿Hay falsos videos circulando? ¿Son montaje los robos y saqueos que se vienen viralizando? ¿Hay grupos de personas intentando manipular la realidad, de tal modo que se produzca un resultado predeterminado?



Y la pregunta que asalta una y otra vez la cabeza de millones de colombianos: ¿Es esto un contagio de la furia que se vive en el resto del vecindario? ¿Es un coletazo de las protestas en Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela y Honduras? ¿Estamos ante la primavera latinoamericana, como la empiezan a etiquetar algunos medios en Estados Unidos y al otro lado del charco?



¿Nos dejarán casi 40 muertos, como en el caso boliviano? ¿Nos costarán 4.600 millones de dólares en pérdidas, como a los chilenos? ¿Acabarán por divorciar definitivamente al congreso y al gobierno, como le pasó a los peruanos? ¿Terminarán afectando las perspectivas de crecimiento, como le sucedió a chilenos y ecuatorianos?



Para empezar, no se trata de la misma protesta de los chilenos. En Chile se vive un durísimo choque entre la clase media y la aristocracia tradicional, por cuenta de la creciente desigualdad económica y social. Allí la clase media educada exige profundas reformas en materia pensional y de seguridad social, mientras que en Colombia protestamos para que no se pueda hacer ninguna de ellas y que todo siga igual.



No somos Chile porque allí se vive la nueva revolución francesa: el pueblo versus la élite, la masa versus la nobleza. Eso ha hecho que el Palacio de la Moneda sea un espejismo de Versalles y que el multimillonario Sebastián Piñera evoque la memoria de Luis XVI. O que la primera dama chilena —la versión tragicómica de la decapitada Maria Antonieta— salga horrorizada por las protestas a hablar de una ‘invasión alienígena’; un error imperdonable por el que tuvo que salir a pedir disculpas a diestra y siniestra.



Y aunque en Colombia la desigualdad es más grave que en Chile, lo nuestro no es una lucha de clases. Así quedó demostrado con la ola de cacerolazos que se extendió por todo el norte Bogotá, en donde los sonidos de las ollas y sartenes se escucharon hasta por los barrios más elegantes de la capital.



Lo que está pasando en Colombia no es lo mismo que está pasando en Chile, ni es tampoco lo mismo que pasó en Ecuador. Allí donde el presidente Lenín Moreno bautizó las protestas de hace unos días como “la revolución de los zánganos”, al intentar referirse a quienes salieron a marchar durante varios días por el aumento en los combustibles. Un aumento que terminó en reversazo y que acabó, también de guarapazo, con las posibilidades de un préstamo de 4.200 millones de dólares por parte del Fondo Monetario.



Lo que está pasando en Colombia tampoco es lo que pasa en Bolivia, en donde ya tumbaron a un gobierno y ahora buscan tumbar a otro nuevo. Una puñetera política con aires de revancha en un país que soportó a un presidente atornillado por años, y en donde el racismo sigue dividiendo al pueblo boliviano.



¿Qué es lo que tenemos entonces? ¿Dónde podemos mirar cuando no hay paralelo en el continente? ¿Qué ha cambiado en la Colombia de los últimos meses? ¿Cómo nos preparamos para el futuro, cuando ni siquiera sabemos hoy donde estamos? ¿Hay algún patrón común en todo?



¿Es coherente marchar en contra de las reformas pensional y laboral, a favor de más plata para la educación, en pro de la implementación de los acuerdos de paz, en contra del asesinato de líderes indígenas, y en pro de los tiburones que mueren sin aletas en lo profundo del océano? ¿Se marcha en contra de Duque o en contra de Uribe? ¿O a favor del status quo?



Cuando las cosas se derrumban a nuestra alrededor, puede ser que nuestra percepción también esté fallando. Esta no es la Rebelión de las Ratas de Fernando Soto Aparicio, pero sí un simbronazo de una nueva realidad que ya nos dio el primer campanazo: el Presidente no está conectando con la gente y crece la desconfianza hacia su gobierno.



Finalmente, necesitamos que alguien le explique a Petro que perdió las elecciones y que le toca entender su papel en la oposición, que no es el del líder de ninguna revolución.

Paola Ochoa@PaolaOchoaAmaya