¿Y qué hacer ahora con la victoria?

¡Celebremos, sí! Pero pongamos las cosas en claro, con los pies sobre la tierra, sin dejarnos embriagar por el elixir del triunfo judicial y el oportunismo político.

Ciertamente, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no puede ser vista sino como una gran victoria del Estado colombiano en el caso relativo a la ‘Cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas marinas contadas desde la costa de Nicaragua (Nicaragua c. Colombia)’. Asunto más conocido como el de ‘Plataforma continental o Nicaragua vs. Colombia II’, en la medida en que, en el 2012, la Corte mundial ya había adoptado una decisión de fondo en el caso de la ‘Controversia territorial y marítima (Nicaragua c. Colombia)’, la cual favoreció ostensiblemente al Estado centroamericano, especialmente en términos de zona económica exclusiva (ZEE).

Ahora, en el caso de la plataforma continental, la CIJ desestima las pretensiones de Nicaragua, negándole cualquier derecho más allá de las 200 millas a partir de su territorio sumergido –lo que se conoce como plataforma continental extendida–, pues entraría a vulnerar derechos de la ZEE de Colombia y su correspondiente plataforma continental. Esto, independientemente de su existencia o geomorfología, pues, por simple lógica, se trata de un espacio compartido por los Estados que habrá de encontrarse en un punto intermedio, pero sin derechos que entraben el disfrute de aquellos que corresponden a los demás Estados ribereños, con costas enfrentadas, opuestas o compartidas. Por lo tanto, no ganamos espacio adicional –ese tampoco era el objetivo de Colombia–, pero debemos reconocer que se defendieron genuinamente y con suficiencia jurídica los derechos de la Nación.

Adicionalmente, al no existir derechos derivados de una presunta plataforma continental extendida confrontada, ni convencionalmente ni consuetudinariamente, pues no hay nada que delimitar, sino simplemente recordar el fallo ya dictado en el 2012 sobre delimitación marítima de la superficie, con su proyección vertical hacia el fondo (plataforma continental). Ahora, lo que además resultó beneficoso para Colombia fue el rechazo tajante de la Corte a la pretensión de Nicaragua de privar a la isla de San Andrés y Providencia de su ZEE por la extensión –fallida– de la plataforma continental nicaragüense. Finalmente, la Corte también rechaza la pretensión de Nicaragua de negar los derechos de espacios marítimos de Serranilla y Bajo Nuevo, recordémoslo, anclados y separados hacia el norte de las islas principales (San Andrés y Providencia) en el fallo del 2012.

En definitiva, se trata de un asunto complejo y bastante técnico, con múltiples y variadas implicaciones de la mayor trascendencia que, por cuestión de espacio, no desarrollamos aquí. Pero se abre un camino de posibilidades, tanto como de riesgos que, al final de cuentas, dependen del poder del Estado y de las políticas públicas que adopte o implemente el Gobierno. Si bien es cierto que se afecta o beneficia prioritariamente a la población del archipiélago, se trata de la Nación en su conjunto: todos los colombianos debemos sentirnos concernidos por la suerte e integridad del territorio nacional y el bienestar de nuestros connacionales. Que no pasen al olvido los graves problemas que afronta el territorio insular, el medioambiente y el desarrollo sostenible de nuestra amada Colombia en todas sus regiones.

RAFAEL A. PRIETO SANJUAN, ​Ph. D.

Profesor titular

Pontificia Universidad Javeriana