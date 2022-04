¿Y la bandera del emprendimiento? ¿Cuatro años al olvido?

Continuamos en épocas de elecciones y temas tan importantes y estratégicos como el modelo económico, los ajustes al sistema pensional, reformas de la justicia, inclusión, agro y otras aristas sociales se han tomado la agenda de los debates presidenciales.

Sin embargo, pocas propuestas y políticas de Estado se están socializando respecto al tejido empresarial y la base del mismo: los emprendedores, que son quienes al final mueven la actividad en los primeros renglones de la pirámide, es decir, los barrios y en las zonas más apartadas del país.



Según el estudio GEM Colombia, en el 2020 —en plena pandemia— Colombia presentó una tasa de actividad de nuevos negocios (TEA) del 31,1 por ciento, compuesta en mayor proporción por empresarios nacientes (55 %), es decir, aquellos que han estado involucrados en el proceso de puesta en marcha de su emprendimiento hasta por tres meses, pero aún no pagan salario o reciben algún tipo de remuneración.



Por otro lado, para el mismo año, el país registró una tasa de empresarios establecidos (EBO, por su sigla en inglés) del 5,5 por ciento. En el estudio se observa que este índice ha presentado una tendencia decreciente —durante el periodo 2016-2019, este porcentaje se redujo a la mitad—; sin embargo, tuvo un incremento con respecto a 2019.



Si bien durante los últimos 20 años se han visto algunos avances significativos en el apoyo a los nuevos empresarios, aún hay muchas tareas por asumir, no solo desde las políticas gubernamentales, sino desde el mismo sector empresarial colombiano.



También se debe tener presente que, aunque en el 2018 el emprendimiento fue una de las banderas del gobierno del presidente Iván Duque, su concepto de economía naranja no logró socializarse con éxito y mucho menos ser aprovechado por el total de emprendedores de este rubro.



Esa situación ha convertido hoy al emprendimiento en un tema ‘refrito’ por tratar en la campaña, y por este cliché, también en un tema huérfano en estas elecciones. La mayoría de los candidatos lo asocian como una bandera del gobierno anterior.



Vale la pena recordar que el emprendimiento no es bastión de ningún partido, es el núcleo de la actividad económica. Que los aspirantes al solio de Bolívar no teman enmarcarse con un partido por incluir este tema en sus propuestas. ¡Candidatos, esperamos sus iniciativas y que apadrinen el emprendimiento!

ÁLVARO NARVÁEZ

Director de Consultorio Rentable, startup del sector Health Tech.