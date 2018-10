Vuelve y juega la desinformación en el sector arrocero

Es entendible que no se acepten los errores cometidos, pero es inaceptable que, en el afán de esconderlos, se persista en la detestable práctica de descalificar lo del otro para brillar por cuenta propia.

Interpreto que esa es la actitud de voceros de la industria del arroz, quienes, para esconder ante la opinión pública su favoritismo por las importaciones, aseguran que Colombia no es autosuficiente en la producción arrocera, desconociendo que al finalizar los dos últimos años hemos tenido inventarios cercanos a las 800.000 toneladas de arroz paddy seco.



Pareciera que tal aseveración se hace para minimizar la reacción negativa que genera el anuncio de traer arroz de Perú, país con perfil importador. Pretender tergiversar las cifras se ha vuelto una práctica para pasar de agache con los bajos precios a los productores, precios que en otras oportunidades han sido justificados por la industria como resultado de una sobreproducción de la que ahora no se acuerdan. ¿Por qué su apetito voraz por importaciones de arroz desde Ecuador y Perú, cuando allí los precios son más altos que en Colombia?



Queriendo mostrar una cara amable ante la opinión pública, señalan también que el sector necesita un sistema de información confiable, desconociendo de paso el trabajo que por 20 años ha hecho el gremio a través de cuatro censos nacionales arroceros, los dos últimos en convenio con el Dane. Tanto los censos como la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado y el Censo de los Llanos Orientales, que también se realiza semestralmente con esta institución, constituyen información oportuna y de calidad que ha sido publicada sin restricción alguna, detallando aspectos de área, producción y productividad, por sistema de cultivo y zona arrocera.



No se entiende cómo se desconoce esta herramienta, habiendo sido la industria uno de los principales usuarios, a tal punto que en ocasiones han puesto como condición conocer previamente los datos para asistir al Consejo Nacional del Arroz. ¿Por qué ahora se demerita el trabajo realizado, cuando sabemos que los libros de los censos y las encuestas han hecho parte de sus documentos de consulta?



Ello es tan perverso como calificar a nuestros productores de ineficientes y poco competitivos, interpretando a su acomodo los resultados de productividad, sin tener en cuenta que el Estado no ha realizado en muchos años inversiones en bienes públicos como vías, reservorios para optimizar los distritos de riego y construir nuevos distritos, infraestructura que sí ha existido en los países con los que usualmente nos comparan de manera irracional e injusta.



Pretender pontificar sobre lo divino y lo humano de la producción arrocera, desconociendo un escenario en el cual los agricultores siempre han actuado como simples tomadores de precios, no es creíble para nadie y, más bien, lleva a una actitud de rechazo generalizado, así como no es de buen recibo desconocer las acciones del gremio que representa a los actores primarios de la cadena productiva y las propuestas que hemos hecho para avanzar en competitividad, como el documento ‘Hacia una política pública para el riego agropecuario’, entregado al Gobierno Nacional en el 2016.



Junto con estas propuestas, que buscan la sostenibilidad de actividades como la arrocera, desarrollamos con igual objetivo programas como el de Adopción Masiva de Tecnología (Amtec), que ha recibido el reconocimiento del Gobierno colombiano, de gobiernos extranjeros y entidades de investigación internacional.



Existen, pues, diversos elementos de juicio que revelan, con preocupación, un interés en seguir desinformando a la opinión pública, situación que, a nuestro juicio, debe llamar la atención del Ejecutivo y las autoridades de control.



RAFAEL HERNÁNDEZ LOZANO

* Gerente General de Fedearroz