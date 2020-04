Volver a las bases

Mi experiencia en la reconstrucción del Eje cafetero tras el terremoto, en una dimensión infinitamente menor a la actual, me enseñó que los grupos humanos en condición de desastre tienen una resiliencia grande y dan respuestas grandes a estímulos pequeños.

La mejor respuesta inmediata la dan las mujeres. Parece un detalle menor, pero no lo es al momento de actuar. Es importante encontrar tejedores de iniciativas que se encarguen de juntar aquellas que empujen sinergias y las potencialicen, esas vuelan. Hay que ser imaginativos.



Que es mejor una comunidad dignificada en el trabajo que avanzar en acciones que la “recuesten". Para dar arranque a las buenas iniciativas es importante tener en cuenta que no en todas ellas cabe esperar retornos económicos. Los retornos sociales son activos inconmensurables.



Durante un buen rato, todas las economías se van a cerrar tratando de recuperar unidades de trabajo. Los gringos “primero yo y segundo yo” y los europeos tratando de recuperar su visión de comunidad, tan aporreada en estos días, harán de este tema un proteccionismo a ultranza. Qué hacemos nosotros si no defendernos su pena de sucumbir bajo un comercio que a todas luces será, para su recuperación, subsidiado a grado extremo en las grandes economías.



Vale la pena repotenciar algunos sectores que en el pasado fueron dinamizadores económicos: la industria de la confección y el textilero. Volver a la base de los inicios de la industria colombiana es recoger la memoria de algo que se sabe hacer, además en su capacidad tienen recursos tecnológicos y humanos construidos, los que en plena capacidad de trabajo generarían una gran cantidad de empleo directo e indirecto importante. Hay que generar para ambas, condiciones financieras y de mercado interno que les permita vivir sin competencias extremas como la China, buscando inicialmente el arranque de la nueva economía que surgirá del desastre.



Al mejor estilo del Banco Central Europeo, hay que comprar las compañías que haya que comprar en razón a la estrategia de recuperación de la economía. Pudiera pensarse que el Gobierno o el Banco de la República capitalicen en acciones las deudas de las empresas identificadas como estratégicas, liderando desde allí la recuperación, y que, en la medida en que se hagan sostenibles, fueran liberando acciones a la bolsa o en programas de democratización accionaria.



La industria de los alimentos nacional tiene mucho espacio para crecer. Hay pymes en este sector que requieren de impulso y tecnología, amén de espacios de mercado que pueden dar una mano en la reconstrucción de la economía. Se requieren mucha cooperación y desprendimiento de los grandes jugadores para dar soporte a los pequeños.



Es importante reseñar que el sector agrícola en Colombia y su encadenamiento vienen trabajando a pleno pulmón en esta coyuntura y no esperaría que el país sufra desabastecimiento de sus productos básicos. Además, se han desarrollado a su sombra plataformas de mercados en línea y de entrega a domicilio, que acumulan un número importante de trabajadores. Se evidencian comportamientos especulativos en los precios o tarifas asociadas a la logística de transporte, a los cuales hay que ponerles atención. Ya hemos visto que superada la “demanda pánico“, los precios de los productos agrícolas se han estabilizado y deberían bajar y esto se debe a la fortaleza resiliente de nuestra agricultura.



La urgencia de arrancar con el sector de la construcción pasada la cuarentena necesita hacer acuerdos con los constructores de pagar ahora salarios mientras dure la cuarentena, que se compensarían con incrementos en los precios de venta de las VIS que de cualquier forma subsidia el Gobierno.



Hay que invertir duro para obtener respuestas duras. Volver a las bases puede ser la clave.



Diego Marulanda Gómez

Director en Colombia del mandato de donación del Congreso de los Estados Unidos, para la reconstrucción del Eje Cafetero