Venderse de a poquitos

“Ya no sé si estudiar, cambiarme de carrera, trabajar, prostituirme o dedicarme a Onlyfans la verdad”, trino de @claribenedetti_

Me gusta pensar que el mundo es cada vez mejor. Siempre hay motivos para creer lo contrario, pero cuando hago mis cálculos mentales, al final, siempre gana el progreso.



Ni la peste negra ni la gripa española tuvieron, por ejemplo, el buen gusto de acabarse gracias a una vacuna. Malala nunca habría ganado el Nobel de Paz sin la posibilidad de crear un blog desde Pakistán para contar cómo los talibanes les prohibían a las niñas ir al colegio. Sin tecnología, no podría cualquier vecino armar desde su casa un restaurante para ofrecer bandeja paisa vía WhatsApp.



Pero la realidad siempre es aguafiestas y llega con contraejemplos que levantan dudas, incertidumbres que torturan, y hay una en particular que me atormenta.



Ser joven hace varias décadas era en sí mismo sinónimo de vigor, de energía, de un ímpetu que no se repite nunca en la vida y las posibilidades son ahora mayores en muchos campos, gracias a internet y su capacidad de conectar gente.



Imaginemos una mujer: 21 años, estudiante, llena de energía, curiosa y vaciada, como todo estudiante que se respete. Se llama Sara. Ella tiene hoy cientos de formas de conseguir la plata de bolsillo que le falta. Hace décadas solo era posible suplir esa escasez de dinero trabajando, siendo mesera, por ejemplo. Hoy ella tiene cientos de alternativas gracias a internet. Podría, por ejemplo, vender sus consolas de juego por OLX, ofrecer entre amigos y vecinos deliciosos cupcakes que prepara o vender acceso a fotos y videos propios, eróticos, al gusto del consumidor. Pornografía sin salir de casa.



Naturalmente, vender fotos o videos es mucho más rentable que vender cupcakes. Desde 2016 funciona en Inglaterra el sitio más popular para esos intercambios: Onlyfans. La plataforma es una especie de Netflix por demanda, de contenido erótico o porno.



Primero, quien entra a consumir contenido a Onlyfans escoge la persona o las personas por quienes desea pagar una suscripción mensual. Cada creador de contenido puede cobrar entre 5 y 15 dólares al mes a sus suscriptores, aplican promociones. Además, los clientes podrán pedirle a su elegido contenido a su gusto. Ahí se generan nuevas transacciones porque los mensajes privados tienen un costo, y se pueden aportar propinas en cualquier momento. La plataforma, que se queda con el 20 %, funciona como un proxeneta o como el Estado con los impuestos.



Esa capacidad de personalización de Onlyfans es futurista, un detalle único que seguramente cambiará para siempre la forma en que se consume internet. Una creadora de contenido en Onlyfans, por ejemplo, puede recibir por correo un vibrador, enviado por uno de sus suscriptores, quien lo activará a distancia y desde su casa eligirá cómo moverlo, cómo usarlo.



Hay un filósofo famoso que, a diferencia de Platón y Aristóteles, aún está vivo. Se llama Byung-Chul Han, no usa teléfono inteligente, pero es muy reconocido en internet. Una de sus ideas más sólidas es que en el mundo actual, cada persona se explota a sí misma, cada quien se convierte “en su propio objeto de publicidad”. Lo dijo antes de que existiera Onlyfans. Lo dijo por las selfis, por Facebook, por Instagram, por las fotos de cualquiera de nosotros exhibiendo lo lindos y lo felices que somos.



Han dice que cuando publicamos algo en redes, esperamos algo a cambio. Es, finalmente, una actitud transaccional. Concuerdo con él, y en este caso, el dilema que me tortura es moral. No en el sentido clásico de la ‘moral de tía’, es una pregunta sobre las decisiones y la felicidad. Canjear intimidad sexual por dinero no suena propiamente como una forma de libertad.



La gente joven tiene hoy, más que nunca, la opción de mercantilizar su intimidad sexual a cambio de dinero, en lugar de disfrutarla para su propia satisfacción.



Nunca como ahora había sido tan fácil intercambiar intimidad sexual por dinero sin los peligros del contacto físico. Yo me pregunto si no disfruta más su cuerpo, por ejemplo, quien lo exhibe en redes a cambio de nada y por gusto que quien le pone precio y horario.



La cuestión aquí es sobre alternativas y opciones. Tener 21, 22, 28 años en 2021 implica todo el tiempo tomar este tipo de decisiones, y lo que me atormenta es saber si el ímpetu de la juventud se está evaporando, para mucha gente, en la monetización de su vida.



Carolina Avendaño Pabón