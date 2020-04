Unidad y disciplina: el antídoto chino contra el covid-19

Reza un dicho chino que ‘cuanto más grande es el caos, más cerca está la solución’. Aunque parezca una paradoja, en tiempos de pandemia esta frase tiene más sentido que nunca.

La expansión del covid-19 en todo el mundo es, tal vez, el mayor desafío de la humanidad en los últimos tiempos. Prueba de ello son los innumerables y valientes esfuerzos que gobiernos, empresas y comunidades de científicos han emprendido para encontrar la cura del virus.



No obstante, mientras se trabaja para lograrlo, la solución está en cada uno de nosotros. Como sociedad, debemos apelar a la disciplina y la unidad.



Mucho se habla en medios acerca de cómo en China logramos controlar la propagación del covid-19. Algunos nos admiran, otros nos cuestionan. Ciertamente, y como las cifras lo demuestran, no fue de la noche a la mañana. Nuestra lucha, así como la de los demás países, también ha sido dolorosa.



Hemos perdido a miles de ciudadanos y sufrido los efectos sociales, políticos y económicos propios de una pandemia. Sin embargo, ante el desafío que implica enfrentarse a una situación desconocida, hemos aprendido y tenemos muchas lecciones por compartir.



Además de nuestros hallazgos médicos y desarrollos tecnológicos –compartidos constantemente con la Organización Mundial de la Salud (OMS)-, nuestra experiencia nos deja como lección que el mejor antídoto contra el coronavirus es una sociedad unida y disciplinada.



La disciplina, además de la observancia de las leyes y los ordenamientos, se trata de la construcción y el mantenimiento de hábitos positivos. La unión, inherente a nuestra vida en comunidad, se trata de actuar en función del interés general; de recordar que hacer el bien a los demás es hacer el bien a uno mismo.



En China, tanto gobernantes como ciudadanos hemos entendido que la combinación de estos dos importantes valores es clave para hacerle frente al covid-19.



El aislamiento preventivo y obligatorio, el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, el desarrollo de técnicas de detección del virus y las demás medidas que se han implementado en diferentes países solo serán exitosos si vienen acompañados de una gran conciencia colectiva en la que la solidaridad, la cooperación y la responsabilidad actúen como fuerzas unificadoras de nuestra sociedad.



Todas las naciones y los Estados son diferentes. Eso está claro. Tal vez lo que hagan en unos no funcione en otros, y por eso no todas las medidas son replicables, sino un menú que seleccione los que sean adaptables.



Sin embargo, más allá de las diferencias culturales, o de nuestros sistemas políticos y económicos, es hora de apelar a lo que compartimos sin excepción en cada uno de los países del mundo: las personas.



Estamos ante una situación sin precedentes que exige de nosotros prudencia y moderación, pero sobre todo, esfuerzos compartidos. Gobiernos y ciudadanos debemos ayudar, desde la unidad y la disciplina, a salvaguardar la salud pública mundial.



Lan Hu

Embajador de la República Popular China en Colombia