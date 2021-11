Un error gravísimo que puede cometer la Corte respecto al aborto

La Corte Constitucional puede liderar una genuina revolución de los derechos, pero no ha considerado un aspecto importante en sus debates: los plazos para el aborto libre. La verdadera revolución se da cuando hay cambios en la vida cotidiana, y una sentencia del alto tribunal que elimine el delito del aborto, pero no deje reglas claras para su aplicación haría muy difícil que las mujeres se vean beneficiadas.

Las dos demandas que piden eliminar el delito de aborto del Código Penal son muy valiosas. La Corte Constitucional no debería dudar. Es momento de dejar de perseguir con la amenaza de la cárcel a las mujeres que no quieren ser madres, sin importar el motivo.



Sin embargo, eso no es suficiente. Si la Corte solo elimina el delito y no establece una regulación, va a dejar un vacío normativo peligroso. Las reglas no estarán claras para que las mujeres interrumpan sus embarazos. Quince años de despenalización nos muestran lo que pasa cuando hay esas lagunas: los médicos, las EPS, las IPS y las autoridades se inventan cuanto obstáculo se les ocurre para que las mujeres no aborten. Eso es cruel y somete a muchas a procesos tortuosos.

Facebook Twitter Linkedin

Viviana Bohórquez Monsalve, Doctora en Derecho y coordinadora de @14porColombia. Foto: Archivo particular

México demostró esta tragedia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó el delito de aborto, pero no dio lineamientos para el acceso al servicio. Eso en la práctica ha significado que las mujeres no puedan acceder a los abortos, porque una cosa es el delito y otra el derecho en el sistema de salud. Hoy el aborto es accesible solo en los cinco estados federales que tienen regulación hasta la semana 12 y, por tanto, tienen reglas claras. La Corte Constitucional colombiana no puede cometer el mismo error. ¿De qué sirve tener un derecho al aborto si no es efectivo?



¿Cómo puede la Corte dar lineamientos? Catorce semanas es una posición moderada y razonable a la que el alto tribunal podría apostarle. Darles todo un trimestre a las mujeres para decidir, de manera autónoma, qué desean hacer es tiempo suficiente. Además, durante ese tiempo, los abortos pueden hacerse con medicamentos. Es lo que ocurrió en Argentina, donde el aborto es permitido libremente hasta la semana 14 y después de ese tiempo operan las tres causales.



Hay otros referentes. Australia eliminó el delito del aborto y lo reguló hasta la semana 20. Inglaterra lo permite hasta la semana 24, aunque sigue siendo un delito. Lo importante de la regulación es que no deja lugar a dudas: nadie puede decirles a las mujeres que no pueden abortar. Los médicos tienen reglas claras, las EPS y las IPS se quedan sin excusas, y podemos evitar las maternidades forzadas.



La revolución de los derechos pasa por darles todas las herramientas a las mujeres para que tomen una decisión libre. La Corte Constitucional puede hacer eso si elimina la amenaza de la cárcel y regula el aborto hasta la semana 14. Aunque las demandas no lo pidieron, el alto tribunal tiene la potestad de hacerlo. Debería hacerlo. Es momento de proteger el derecho a decidir de todas las colombianas.

VIVIANA BOHÓRQUEZ MONSALVE

Doctora en Derecho y coordinadora de @14porColombia.