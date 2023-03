Un cambio de mirada sobre el deporte (y su ministerio)

Con la salida intempestiva de la ministra del Deporte y la llegada de una nueva, hasta ahora desconocida en el mundo deportivo, se han hecho visibles lugares comunes en torno a la concepción del deporte y su ministerio en el entorno colombiano.

Equivocadamente, las discusiones sobre el futuro de Astrid Rodriguez como ministra giran en torno a si es capaz o no de estar al frente del ministerio, dadas sus pocas relaciones con clubes, ligas y federaciones. Los argumentos de quienes la critican por eso demuestran que, cuando se piensa en deporte en Colombia, se piensa en los grandes atletas, mujeres y hombres que traen medallas y que se convierten en estrellas profesionales del fútbol, el tenis o el ciclismo. No obstante, menos del 1 % de los colombianos y colombianas que llegan a ser deportistas de alto rendimiento. Siendo así, ¿a quién le importa lo qué pasa con el resto y su derecho a la recreación, al deporte y al aprovechamiento del tiempo libre?

A la Ley del Deporte (1995) hay que agradecerle que creó un Sistema Nacional del Deporte que reconoce su importancia en la formación de la ciudadanía y la cohesión comunitaria. No obstante, los gobiernos nacional y departamentales han concentrado sus esfuerzos en el deporte de alto rendimiento, mientras que los municipios se han dedicado a la recreación y el deporte social. La fractura entre estos dos niveles es tan grave que las y los grandes deportistas no surgen de los procesos promovidos por los municipios, sino de iniciativas privadas y esfuerzos personales –muchas veces romantizados—que terminan en triunfos. Pero no hay un plan a largo plazo para formar a esos deportistas.

Si en el terreno del alto rendimiento llueve, en campo del deporte social, la educación física y la recreación, no escampa. Ni Coldeportes ni el Ministerio del Deporte han hecho un análisis serio de la necesidad de promover el deporte como una alternativa para la vida. El ministerio parece desconectado de la educación física, cómo si esta no sirviera para que niñas y niños desarrollen capacidades deportivas.

El ministerio tampoco ha trabajado con el sector salud. En Europa se calcula que por cada euro invertido en actividad física se ahorran 15 euros en gastos sanitarios. Una propuesta seria de promoción de la actividad física sería la mejor reforma de la salud que puede tener el país.

Y la actividad física también es un importante rubro de la economía. En 2018 existían más de 2.000 gimnasios en el país y, antes de la pandemia, según la SIC, el sector de la actividad física facturaba cerca de 400 millones de dólares al año, ubicándose en cuarto lugar en América Latina. Pero el ministerio parece ignorar esos datos.

El problema del Ministerio del Deporte no es si es ministerio o instituto. Tampoco es si su jefe ha sido o no deportista. La gran deficiencia institucional es que, como ministerio, no se ha trazado nunca un objetivo claro para cumplir los derechos de los colombianos y colombianas a la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre. Si el ministerio fuera relevante, lideraría la modificación de la Ley del Deporte para lograr un plan decenal que permita ver que éste va más allá de las medallas y tiene que ver con la salud público, la vida cotidiana y la economía.

Pero eso no depende de un ministro o de una ministra. Requiere una gran discusión pública en torno a lo que debe ser una política de y para el deporte. Todo un cambio de enfoque.

BLANCA DURÁN

Directora del IDR