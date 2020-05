Columna de Danilo Rojas Betancourth.



Cuenta el filósofo caldense Danilo Cruz Vélez en su libro 'Tabula rasa', que el 'Novum Organon', de Bacon, apareció (1620) para dar cuenta del nuevo lenguaje que entonces se hizo necesario en el paso del medioevo al mundo moderno. “Cuando un mundo histórico entra en crisis, las palabras que lo sustentan pierden su fuerza expresiva originaria, pierden su clara referencia a las cosas y se vacían de contenido”, señala Cruz para explicar “las palabras sin cosas” referidas por Bacon y la necesidad de volver entonces “a las cosas mismas”, más allá de las meras palabras. Todo el saber válido hasta entonces fue puesto en duda a continuación por Descartes, apoyado en Bacon, abriéndose así la Modernidad.

Quizá no sea exagerado decir que algo parecido está ocurriendo con este cimbronazo mundial proporcionado por el coronavirus. Me temo que las crisis aún no se han medido ni proyectado lo suficientemente bien, porque es sencillamente imposible, al menos por ahora y hasta tanto no dejemos de huir, que es lo más sensato que podemos hacer en este momento. Y no dejaremos de hacerlo porque algún sabio gobernante nos diga que ya podemos salir a volver a rehacer la vida, como si tal, sino cuando tengamos la certeza de que el contagio no será un problema –como ocurre con la gripa, que también puede matar–, porque la cura no solo ya es un hecho científico, sino porque está disponible para todos –como los remedios de la gripa–.



Cuando ello ocurra –y parodiando a Neruda–, nosotros los de entonces no seremos los mismos. Indicadores al canto: nos hemos dado cuenta de las tantas cosas que no necesitamos; también del aumento de la solidaridad –salvo esa nefasta solidaridad institucionalizada adoptada por decreto– y del crecimiento de la empatía. Muchos otros cambios han tenido lugar individual, familiar y socialmente, pero en particular destaco uno en el que repara recientemente Martha Nussbaum y que, me parece, los sintetiza todos: empezamos a abrir “nuestras vidas a las realidades de otros”. Todo ello no es más que la cimiente de una nueva ciudadanía.



De un momento a otro, esas realidades se nos explotaron en las manos, quedando aún más en evidencia las sempiternas deudas sociales. De pronto nos dimos cuenta, entre otras muchas cosas, de que la salud no solo era un problema de estratos sino que su abandono generalizado toca por igual hospitales, clínicas y empresas concernidas. Que la virtualización de la educación hizo agua la distinción de lo público y privado en este tema, de modo de descubrir que no hay mucha justificación acerca de la diferencia de costos. Y que la tecnología solo podrá mostrar su verdadera utilidad si se vuelve un servicio público al alcance de todos.



He referido estos tres temas como ejemplo del nuevo contenido con que será necesario llenar las palabras salud, educación y tecnología, una vez pase lo más duro de esta larga pausa mundial. Un ejercicio semejante se puede hacer con muchas otras palabras que hasta ahora han mostrado solo su oquedad. Si nuestros gobernantes no entienden la pertinencia de ponerle nuevos contenidos, ahora convertidas en auténticas políticas públicas, creo que se encontrarán con una nueva ciudadanía capaz de recordárselo, con costos importantes. Una ciudadanía que, a partir de esa 'tabula rasa' vital por la que de hecho estamos atravesando, ha descubierto que salud, educación y tecnología –como muchas otras–, antes de esta pandemia, no eran más que palabras huecas.



DANILO ROJAS BETANCOURTH