Somos médicos: saludo virtual en un grado virtual

Al escribir estas cortas palabras me encuentro afligido, pues hace tan solo cuatro días, en pleno 2020, un hombre afroamericano en la ciudad de Mineápolis, en Estados Unidos, se convirtió en una nueva víctima del racismo luego de ser asesinado, de la manera más infame, por un policía blanco.

Supongo que este no es el comienzo esperado para despedirme de mis amigos; la primera promoción de médicos javerianos que se gradúa de manera virtual. Estamos a miles de kilómetros de ese lugar, en un país diferente, y no hay ningún lector aquí presente, hasta donde tengo conocimiento, que pertenezca a la cultura afro. No obstante, siempre he tenido la fuerte convicción de que la vida va más allá de uno como individuo. Esto me obliga a cuestionar la felicidad que debería estar experimentando.



Pero no lo tomen a mal, pues al igual que mi convicción, estas palabras no tratan sobre la impotencia que he llegado a sentir en estos días. Hablan sobre lo aprendido, gracias a otras personas, a lo largo de 6 años de carrera.



Estudiar medicina consiste en recoger conocimientos, enseñanzas, experiencias y habilidades, para luego filtrar todo esto (ya sea de forma voluntaria o no, pues como muchos aquí sabemos, siempre habrá múltiples temas que deberemos leer y releer para luego volver a olvidarlos y nuevamente tener que releerlos), definiendo así con qué nos quedamos y con qué no. Y esto sucede particularmente con los profesionales que conocemos en el transcurso de la carrera. Nos quedamos con la manera de hablarles a sus pacientes del doctor X, nos prometemos jamás manejar cierta situación como el doctor Y, ponemos como estándar las habilidades manuales del doctor Z, y así.



Pero si algo he aprendido en 24 cortos años de vida, es que no es indispensable mirar hacia arriba para poder aprender cosas fundamentales. Puede ser tan sencillo como mirar a nuestro lado, para así aprender de la tenacidad de Laura Baquero Contreras y Alexa Kunzel, de la disciplina de Álvaro Zarama y Laura Jiménez, de la cultura de Iván Salcedo y María Paula Jassir, del humor y la picardía de Carolina Naranjo y Esteban González, de la pasión de Gustavo Fajardo y Juliana Villanueva, de la sencillez de Miguel Samper y María José Cantillo, del compromiso de Santiago Méndez y Andrés Ricaurte, de la generosidad de Valentina García y Andrés Bayona, de la dulzura de Ana María Ayala y Lina María Isaza Valencia y de la lealtad de Diego Arango, Juan David Filizzola Bermúdez y Daniel Uribe Rueda, por solo dar unos cuantos ejemplos. Tenemos una promoción diversa con un futuro prometedor.



Pero a su vez, aquella diversidad deberá estar regida por un código moral homogéneo que permita que nuestros pacientes reciban la mejor atención posible, desde un ámbito profesional, ético y humano. Por eso procuraré ser el médico que cree en la felicidad y decencia como principal método de aprendizaje, y no en el miedo y la humillación; por eso procuraré agotar todos los conocimientos y recursos disponibles para ayudar a mis pacientes; por eso procuraré nunca ser como el especialista que no atiende a un paciente por este último presentarle una carpeta con exámenes desorganizados; por eso procuraré nunca ser como el supraespecialista que, con su mirada fija en el celular, le dice a un paciente que su cáncer ha vuelto. Y cuando no cumpla alguna de estas premisas (u otras más importantes aún), espero tener a alguien a mi lado, ya sea un maestro, un colega, un amigo, un estudiante o un paciente, que me confronte y me haga entender nuevamente que la medicina tan solo comienza donde termina la ciencia, pero se extiende más allá de los límites del arte y la humanidad.



Nos graduamos bajo unas condiciones inesperadas y pronto comenzaremos a trabajar, también bajo unas condiciones inesperadas. Así que, para finalizar, me despido de ustedes con las palabras de uno de los magos más sabios y poderosos de la literatura universal: “Lo único que podemos hacer es decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado.”



Un fuerte abrazo virtual.



Emilio Chala Saad