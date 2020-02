¿Soluciones o movilizaciones?

Nuevamente estamos ante un llamado a jornadas de movilización en las que los ciudadanos ven afectados sus ingresos, su movilidad, sus estudios y, en general, la productividad del país.

Persistimos en encontrar soluciones de fondo para los problemas sociales que preocupan a los colombianos. Mantenemos abiertos los canales de comunicación y con el liderazgo del presidente Duque adelantamos la conversación nacional, un ejercicio de participación amplio y democrático que genera consensos.



En 33 sesiones se definieron retos y propuestas en crecimiento económico, educación, transparencia, ambiente, paz con legalidad y juventud. Igualmente, hemos escuchado a siete regiones, y nuestra meta a 15 de marzo es hacer 14.



Desde noviembre, la conversación nacional avanza y tiene resultados. Infortunadamente, un escenario de conversación no: la mesa con el Comité Nacional de Movilizaciones. Después de tres aplazamientos, el pasado 13 de febrero nos encontramos de nuevo. Como el nombre del espacio había sido –y sigue siendo– lo que mantiene en el congelador las discusiones, presentamos tres propuestas, entre esas la de “mesa de acuerdos sociales”, pero ninguna fue acogida.



Insistimos en abordar en 9 mesas los 104 puntos, empezando por un tema que nos duele a todos y es, según el comité, el motivo central de las movilizaciones: la seguridad de líderes sociales. Tampoco aceptaron. No podemos quedarnos debatiendo el nombre de una mesa, debemos abordar los asuntos de fondo.



Planteamos al comité una pregunta que surgió del análisis el pliego: ¿qué hacer con las instancias de decisión y negociación que están involucradas en esos puntos? No lo consideraron, aunque explicamos que llamar negociación ese escenario iría en detrimento de 17 espacios existentes. Por ejemplo, que abordar solo con ellos la reforma pensional implicaría desconocer que ese tema tiene por ley un lugar de discusión: la mesa de concertación laboral, creada por la Constitución del 91, en la que participan gremios, sindicatos y Gobierno.



El asunto del nombre no es un capricho del Gobierno. Sin embargo, la intención de este movimiento de desconocer los mecanismos de participación consagrados en la Constitución sí lo parece.



La invitación es a que hablemos claro: ¿el comité quiere soluciones o solo cumplir el cronograma de movilizaciones?; y si el propósito es avanzar, ¿por qué no se aprovechan este espacio y disposición? ¿O lo que quieren es crear una megamesa para discutir todas las políticas sociales de Colombia?



Mientras responden, la voluntad del presidente Duque es seguir produciendo resultados con la conversación, como el plan de alivios del Icetex para más de 120.000 estudiantes o los incentivos tributarios que generarán 60.000 empleos para jóvenes. Apoyaremos el desarrollo rural con más inversión en vías terciarias y presentaremos el proyecto de ley para ratificar el Acuerdo de Escazú, que protege el medio ambiente y a los líderes ambientales, y combatiremos la corrupción con medidas aprobadas recientemente, como la prohibición de casa por cárcel para corruptos y con el bloque de búsqueda anticorrupción.



El comité representa un sector, pero hay una mayoría que no marcha y también debe ser escuchada. Si la decisión es seguir en movilizaciones, las autoridades deben actuar para que no se afecte a quienes quieren estudiar, trabajar y regresar sin contratiempos a casa.



Desde el Gobierno hacemos un llamado a rechazar el vandalismo y las amenazas de los terroristas que quieren intimidar a la sociedad. Las autoridades deben ser implacables y judicializar a quienes destruyan nuestras ciudades. Somos más los que queremos un país de oportunidades y con equidad. Es necesario conversar para avanzar.



Diego Molano Aponte

Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República