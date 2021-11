Solo queda la empatía

Crecí en un hogar en el que nunca nos faltó nada, ni techo, vestido, comida o educación. Soy una mujer afortunada en un país donde satisfacer las necesidades básicas sigue siendo cuestión de privilegio y el reflejo de una sociedad inequitativa, sumida en círculos infinitos de pobreza.

Crecí entre discusiones de política y derechos humanos, en un ambiente seguro que apreciaba, respetaba y estimulaba la libertad de pensamiento, siempre y cuando no se hablara de sexo.



En mi familia, como en la de muchas otras, ser mujer y hablar abiertamente de sexualidad estaba vetado, sin espacio para opinar, pensar y mucho menos actuar.



Desde muy niña enfrenté el poder de los estereotipos y los roles de género, por lo que pronto logré entender que son superiores a cualquier categoría social y acentúan las distintas formas de discriminación que enfrentamos por el simple hecho de ser mujeres. Desde entonces, esa consciencia me ha permitido empatizar con otras, con ellas y con todas; con las señaladas por sentir y las estigmatizadas por decidir.

Llegó el momento. Después de lo que, estoy segura, ha sido un proceso largo, riguroso y objetivo de posiciones, datos, cifras, hallazgos e historias, ustedes, señoras y señores magistrados de la Corte Constitucional, emitirán un fallo. Hoy más que nunca reposa en cada uno de ustedes y en la institución que representan el mayor grado de consciencia sobre los efectos que la criminalización de un servicio de salud como el aborto podría conllevar para las mujeres, personas gestantes y sociedad en general.

Por eso, esta discusión va más allá de las pretensiones de un movimiento, de una organización o una persona particular. Estamos hablando de derechos humanos, de salud pública, de ciudadanía plena y de la vida de las niñas, adolescentes y mujeres de Colombia que, por múltiples razones relacionadas con violencia, inequidad, ausencia de educación e información y barreras de acceso a servicios oportunos de salud, enfrentan embarazos no deseados en una sociedad que sigue viendo la maternidad como fin único y posible en el proyecto de vida de las mujeres.



Después de 15 años de la sentencia C-355 de 2006, las barreras de acceso a servicios de aborto seguro existen y seguirán existiendo en tanto persista la criminalización que conduce a los riesgos de la clandestinidad.



Actúen conforme a su propósito y no teman dar el paso hacia el lado correcto de la historia para unirse a esta tendencia de garantía de los derechos sexuales y reproductivos a los que otros como Argentina y México ya dijeron que sí.



Estoy plenamente segura de que su decisión hará eco en el fortalecimiento de procesos de educación integral en sexualidad, en la reducción del embarazo adolescente y el no deseado; favorecerá la reducción de las violencias basadas en género y el abandono de los círculos de pobreza.



Por eso, fiel a mis convicciones como mujer y como directora ejecutiva de Profamilia, reafirmo mi compromiso y el de la organización para que las mujeres y personas gestantes sigan encontrando en nosotros la garantía y defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos, como un prestador seguro, humanizado e integral de múltiples servicios; entre ellos, el aborto.



Ustedes ya conocen los argumentos, magistradas y magistrados, por lo que solo queda la empatía.

MARTA ROYO

* Directora ejecutiva de Profamilia