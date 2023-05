Sin miedo a la evaluación educativa en Colombia

Tal y como lo demuestran los indicadores, Colombia ha hecho importantes avances en cobertura educativa. En la última década, por ejemplo, las tasas de cobertura neta en los niveles de secundaria, media y superior pasaron de 72 por ciento, 43 por ciento y 43 por ciento a 80 por ciento, 49 por ciento y 54 por ciento, respectivamente. Sin embargo, la evolución positiva de los indicadores de acceso no ha estado acompañada de aumentos igualmente significativos en calidad y reducción de inequidades y brechas educativas.

Así lo revelan tanto los resultados de las pruebas Pisa —que permiten evaluar el desempeño relativo del país frente a economías con diferentes niveles de desarrollo— como los de las pruebas Saber 11 —frecuentemente utilizados para medir la calidad de la educación básica y media y la magnitud de las diferencias urbano-rurales, socioeconómicas y por sector—.

Los escasos avances en calidad son particularmente preocupantes si se tiene en cuenta no solo los esfuerzos que se han realizado desde el sector público en la materia, sino también la contribución que hacen actores no gubernamentales a través de la implementación de programas en educación. El Sistema de Información de Iniciativas y Programas en Educación (SIIPE) de la Fundación Empresarios por la Educación tiene registradas 1.851 intervenciones, de las cuales 18 por ciento tienen como objetivo principal mejorar la calidad educativa y fortalecer competencias básicas. Estos datos parecen sugerir que los recursos e inversiones que están realizando actores públicos y privados no están siendo verdaderos catalizadores de un salto en la calidad de la educación en el país.

De lo anterior se desprende la necesidad de trabajar decidida y articuladamente para aumentar la oferta educativa de calidad, lo que incluye, como requisito indispensable, consolidar las herramientas para evaluar el desempeño de los estudiantes. En este sentido, la reciente aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 ‘Colombia, potencia mundial de la vida’ ofrece la hoja de ruta trazada por el Gobierno en materia educativa para los próximos cuatro años, la cual incluye acciones para mejorar el acceso (particularmente en el caso de la educación superior) y algunas estrategias relacionadas con la evaluación educativa.

En concreto, el PND 2022-2026 contempla ajustes significativos a la Ley 1324 de 2009 (por la cual se organiza el sistema de evaluación de resultados de la calidad), entre los que se destacan la inclusión de la medición de la calidad de la educación inicial en el nivel preescolar y de aquellos orientados a evaluar la educación básica y secundaria (pruebas Saber 3.o, 5.o, 7.o y 9.o) en el conjunto de instrumentos de medición, así como la eliminación del requisito de mantener la estructura de los exámenes por periodos no menores a 12 años.

Dada la necesidad de contar con herramientas de diagnóstico y seguimiento con las que puedan formularse políticas efectivas para mejorar la calidad, cerrar brechas educativas y, dado el fuerte impacto de la pandemia, remediar las pérdidas de aprendizaje asociadas al cierre prolongado de colegios, es fundamental que el país retome la aplicación de las pruebas Saber 3.o, 5.o y 9.o a nivel censal con carácter obligatorio (tal y como lo establece el PND en el caso de las pruebas Saber 11). Esto permitiría hacer seguimientos longitudinales a nivel de estudiante e institución educativa, brindando así un diagnóstico individualizado con el que puedan formularse planes que se adapten a las necesidades específicas y contextuales de los niños, niñas y adolescentes a lo largo del territorio colombiano.

Es fundamental que en la reglamentación del PND, en lo que se refiere a la medición de calidad de la educación en Colombia, se garantice tanto la comparabilidad de la estructura del examen por un número suficiente de periodos para así observar tendencias, así como el que existan mecanismos para hacer transparentes las características y metodología de las pruebas. Mejorar la calidad de la educación en Colombia es un imperativo social. La evaluación es un insumo (de varios) para el diseño de políticas que respondan a las necesidades de los diferentes contextos.

ANDREA ESCOBAR VILÁ

Directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación, una red de conocimiento independiente en educación.

Es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Mercadeo Estratégico del Colegio Estudios Superiores de Administración y en Psicología del Consumidor de la Universidad Konrad Lorenz.