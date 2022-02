¿Qué pasa con los compromisos en materia de deforestación?

La paradoja más grande: Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo donde aproximadamente la mitad de su territorio está constituido por bosques nativos. Sin embargo, las cifras de deforestación vienen creciendo como espuma en los últimos años, ya que se ha visto un pico exacerbado entre el periodo de 2015 a 2017. Solamente en este último año, la tasa de tala de árboles constituyó el 2,6 % de la deforestación del planeta.

Pero para tomar cartas en el asunto y frenar esta crisis ambiental, no basta con creer que los incendios son ocasionados por el cambio climático y coger “la pala y el rastrillo” para sembrar como locos los árboles que hemos perdido.



El crimen de la deforestación en Colombia tiene varios coautores.



El conflicto armado. Para nadie es un secreto que desde los inicios de su consolidación las Farc tenían dominados los principales focos de selva del país, utilizando terrenos para los cultivos de coca y para sentar sus campamentos donde ejercían la soberanía entre las comunidades aledañas. No obstante, y aunque parezca ilógico, este grupo armado en buena medida tenía controlada la situación de la tala indiscriminada para su beneficio.



Pero con la llegada de la firma del acuerdo de paz en 2016 estos territorios estratégicos quedaron a la deriva de las disidencias, las cuales deciden tomarse por sus propias manos la estrategia económica local, talando aceleradamente los bosques para implementar la ganadería extensiva y los cultivos ilegales.



Esto quiere decir que hoy en día para muchos campesinos la selva significa “vida”, pero no desde un punto de vista de riqueza ambiental como muchos se imaginan, sino como la representación misma de una mina económica, alternativa ante la carencia de oportunidades: siembra, ganado, regalías, salarios y el pan de cada día.



“No hay una presencia contundente por parte del Estado y es por este motivo que los compromisos del acuerdo de paz en este asunto están más cojos y debilitados que nunca”. El pulmón del mundo acabado y el cáncer que lo “alimenta”. Es curioso, la elección que hacemos en nuestro consumo termina siendo lo que le quita de comer al pulmón del planeta.

El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ha sido muy enfático en que se han registrado las cifras más altas en lo que respecta a la temperatura del Amazonas en los últimos 10 años. Por supuesto, esto está relacionado con la escasez de lluvias y los drásticos cambios a nivel mundial en cuanto al clima se refiere.



Pero la cuota mayor nos la llevamos nosotros permitiendo la predominancia de la ganadería extensiva para la venta de carne al consumo masivo. Todos estos factores nos llevan a cuestionar la “mano dura” que le ha puesto el Gobierno en sus políticas y compromisos bajo el Acuerdo de París, y en sus recientes declaraciones en la COP-26. De hecho, Colombia fue uno de los países que aseguró las metas más ambiciosas en esta Conferencia para el frente de la deforestación.



Recordemos en este punto que incumplir con los compromisos no solo afecta la imagen internacional, sino que también complica las financiaciones que se puedan recibir para lograr estas metas.



¿Y qué pasa entonces con Artemisa?



Es un paño de agua tibia en lo que a soluciones contundentes se refiere. Artemisa constituye una estrategia militar creada por el Gobierno para hacerle frente a esta situación a través del arresto de campesinos que están deforestando y apropiándose a la fuerza de las tierras para darle usos no autorizados. Sin embargo, este es un instrumento cuestionable ya que, por un lado, hasta el momento se ha enfocado en capturar a campesinos con pequeños latifundios, pero está perdiendo el foco de los terrenos extensivos que controlan gran parte de las mafias y las “vacunas” de las zonas. Por otra parte, esta campaña no soluciona de raíz el problema del despojo que viven miles de campesinos tras infructuosos resultados en materia de la Ley de restitución de tierras y en la falta de alternativas viables que reemplacen las prácticas ganaderas por la agricultura sostenible.



En definitiva, Artemisa se termina convirtiendo en una política más de seguridad nacional para rescatar los compromisos del acuerdo de paz y no en una verdadera herramienta ambiental que logre generar una estrategia dinámica atacando los frentes ilegales, las bandas criminales que manipulan a los campesinos, la falta de oportunidades agrícolas y las inconsistencias en el cumplimiento de los acuerdos de paz en este asunto.

LINA PÁEZ OTERO

Consultora - Gerencia del poder