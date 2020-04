¿Qué le espera al campo audiovisual después de la pandemia?

Es claro que nadie estaba preparado para las actuales circunstancias, pero también que esto pasará algún día. Es difícil predecir el futuro, pero hay pistas que me llevan a proponer algunas tendencias que pueden acentuarse en los próximos meses o años cuando veamos hacia atrás y el covid-19 sea solo un mal sueño. Para empezar, hay que señalar que pocas industrias en el mundo se han visto (y se verán) tan afectadas como las de la cultura y el entretenimiento. Teatros, salas de cine, productoras y distribuidoras ya anuncian profundas crisis e incluso quiebras por culpa del confinamiento de la mayoría de la población mundial.

Podemos decir que estamos ad portas de una nueva revolución de lo audiovisual tan radical como la de la digitalización o la que produjo, hace casi 100 años, la llegada del cine sonoro. Sin embargo, las condiciones de los próximos años no son del todo inesperadas, pues obedecen a procesos que llevan años gestándose y se han acelerado en medio de esta crisis. Es posible que lo que se esperaba para dentro de una década se produzca en los próximos dos o tres años y quienes se adapten a estas nuevas circunstancias tendrán más opción de sobrevivir en un entorno cambiante:



1- Imperio del live y el streaming. Llama la atención el incremento del número de transmisiones en vivo a través de las redes. Esta tendencia no bajará cuando terminen los confinamientos y se instalará como una posibilidad de sentirnos juntos y cercanos a nuestros seres queridos, pero también a las celebridades que seguimos. En este entorno se fortalecerá una "narrativa de lo íntimo" que seguirá estrechando las barreras entre artistas y fans.



2- Oferta en salas de cine. Las salas tendrán un año oscuro y esta también es una mala noticia para los cinéfilos que nos quejamos del imperio de Hollywood. La reapertura llevará a un interés de recuperación económica que vendrá de la mano de películas taquilleras que permitan a las salas, poco a poco, llegar a su aforo total. Además, se reducirán las copias físicas de las películas y se instalarán las transmisiones en directo por Internet con la posibilidad de hacer estrenos globales.



3- De lo hiper a lo hipo. Lipovetsky identifica al período actual como el de la hipercultura, una época marcada por el exceso, la mezcla y la convivencia entre lo retro y lo nuevo. El confinamiento ha obligado a una austeridad que marca las nuevas narrativas hacia un cambio de este modelo. Puede ser algo momentáneo, pero es posible que pasemos de la hipercultura con sus excesos a una hipocultura pensada sobre lo básico y lo austero.



4- Creación colectiva y reciclaje. En un momento económico difícil es necesario tender lazos. El concierto organizado para Lady Gaga es un ejemplo perfecto de este fenómeno que tiende a incrementarse. Una vez pasen los confinamientos, es posible que la colaboración entre artistas sea una tendencia y veamos muchas iniciativas para la co-creación de obras de manera remota. El reciclaje de contenidos anteriores emerge también como un recurso válido en momentos en que la producción cae y la postproducción se fortalece.



5- Big data y algoritmos. Una de las grandes preocupaciones de esta crisis es la de la pérdida de la privacidad en aras de la seguridad. Esta preocupación está bien fundada, porque gobiernos y empresas tendrán cada vez más acceso a nuestra información personal y ésta podrá ser usada para diseñar objetos y servicios a nuestra medida, mediante algoritmos, pero también para vigilarnos y ejercer control.



6- Cambios en la legislación y en las políticas de apoyo. Quizás el reto más importante lo tienen quienes toman decisiones con respecto a las políticas de apoyo al sector cultural. El declive en la producción afecta al cine colombiano que tendrá, como todas las cinematografías del mundo, un drástico bajón. Es necesario replantear fondos y destinaciones. Esto implica que se busquen apoyos excepcionales del Estado para que los procesos no caigan estrepitosamente y se pierda en pocos años lo que lleva décadas construyéndose. Es necesario, igualmente, destinar mayor presupuesto a la promoción de películas, el fortalecimiento de plataformas online y la formación de públicos, entre otros procesos. Los realizadores también deben prepararse para hacer más proyectos para plataformas digitales ante las dificultades inminentes de llegar y permanecer en el circuito comercial.



Este texto solo pretende promover una reflexión al interior del sector audiovisual. Es mi deseo que sea objeto de debate y que sirva como insumo para repensarnos y salir fortalecidos de la crisis más profunda de la historia reciente de la humanidad.



Jerónimo Rivera-Betancur

PhD