¿Qué falta para combatir la corrupción?

Por: ANDRÉS SANTAMARÍA

En los índices de percepción de corrupción, Colombia tiene una calificación de 37 sobre 100 puntos, y desde hace cuatro años mantiene esa misma puntuación, de acuerdo con Transparencia Internacional. Y según la Contraloría General de la República, la corrupción tiene un costo para el país de 50 billones de pesos al año.



Esto nos lleva de manera urgente a buscar alternativas para erradicarla. Por ejemplo, se puede mirar la experiencia exitosa de Hong Kong. En este país, que históricamente estuvo marcado por casos de corrupción, las autoridades tomaron la decisión de impulsar un proceso de reformas, basado en el fortalecimiento de la ley y de órganos independientes y eficientes para la investigación de la corrupción, y la creación de mecanismos para prevenirla.



Aplicando estos principios a nuestro caso, observamos que en materia de fortalecimiento de la ley hay un espacio de maduración importante, que es complementado por el proyecto de ley que presentó el Gobierno recientemente al Congreso a fin de colocar periodos máximos de elección para los miembros de corporaciones públicas, implementar el uso de pliegos únicos, hacer pública la declaración de renta y establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra el Estado.

Esto demuestra que en Colombia sí hay normas que sancionan la corrupción, e incluso habría un nuevo paquete normativo con mayor incidencia; entonces ¿qué falta? Sin duda, eso nos lleva a las debilidades del principio de investigación, pues a pesar de ser un país que cuenta con múltiples entes que investigan la corrupción —contralorías regionales y municipales, personerías, Procuraduría, Contraloría General, Auditoría General y Fiscalía—, no ha logrado ganarle la lucha a este flagelo.



Entre las razones para que esto ocurra puedo citar la falta de articulación entre dichos entes. En este sentido, han prevalecido más los egos institucionales; por ejemplo, ¿cuántas veces, frente a los mismos hechos, la Fiscalía ha tomado decisiones positivas por corrupción, mientras que la Procuraduría ha decretado absolución, o viceversa?



Ahora, hay que decir abiertamente que en los entes de control también existen niveles de corrupción, y que son tan escandalosos y complejos como en las otras ramas del poder: funcionarios encargados de investigar que proceden más por intereses personales, políticos o por las coimas. A lo anterior se suman debilidades en las investigaciones por ausencia de recursos, o porque muchos de los que ejercen el papel de investigadores no han llegado exactamente por sus capacidades, sino simplemente por politiquería; en Colombia los cargos en los órganos de control se pagan con puestos.



En el caso de los personeros, aunque se intentó hacer elección por concurso de méritos, en muchos municipios llegaron a ocupar el cargo los que no quedaron en los primeros lugares de las pruebas académicas. Todo lo anterior nos lleva a plantear una gran reforma de los órganos de control para fomentar su independencia y transparencia.



Si en algo estamos ausentes, es en la prevención, emitir alertas para evitar casos de corrupción. Para esto se está utilizando en el mundo la tecnología, en especial el ‘big data’ y el ‘blockchain’, los cuales han demostrado ser herramientas efectivas en sectores como el de la salud, el financiero o el de comercio, en donde utilizan análisis productivos y visualizaciones que generan tendencias, patrones y relaciones en volúmenes masivos de datos, los cuales, finalmente, se traducen en información para prevenir. Si los bancos hoy detectan transacciones fraudulentas, ¿por qué no lo podemos hacer con los presupuestos públicos? Si lográramos incluir aplicativos tecnológicos, por medio del ‘big data’ tendríamos la capacidad de emitir alertas sobre el mal manejo de los recursos del Estado.



Asimismo, se podría mantener información pública actualizada sobre la ejecución de los recursos en una plataforma digital, a la cual accederían fácilmente los ciudadanos; de esta manera, se generaría el mejor y más importante de los controles que debe tener una democracia: el ciudadano. Hoy no se informa sobre la ejecución presupuestal, no se tiene acceso público a la ejecución del Sistema General de Participación, acceder al sistema de contratación del Estado es engorroso y está diseñado para no comprenderlo. En Brasil, por ejemplo, el Observatorio del Gasto Público utiliza herramientas de ‘big data’ para detectar fraudes en contratación, y ha iniciado una política de datos abiertos para atacar la corrupción.



En definitiva, el uso de la tecnología es una realidad disponible, solo hace falta voluntad de implementarla. Además, a diferencia de otras apuestas para erradicar la corrupción, no necesita reformas legales, como sí ocurriría en caso de avanzar en independencia y transparencia de los órganos de control, temas que no han estado en el debate nacional actual sobre corrupción.



