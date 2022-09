Purgas y militares

Después de 30 años de servicio, el Ejército me llamó a calificar servicios. Trascendió públicamente que esta decisión al parecer estaba motivada por anónimos sobre una presunta cercanía con el ELN, con agentes rusos y cubanos y con el petrismo, como lo señaló este periódico. ¿Qué hay detrás del retiro del Ejército de un héroe de la operación Jaque? A este oscuro dosier, en mi contra, se sumaron versiones manipuladas de procesos jurídicos de índole personal que, en el pasado, la justicia falló a mi favor. Debo decir que si algo he sostenido a lo largo del tiempo, es mi rechazo a cualquier forma de injerencia partidista sobre la Fuerza Pública, provenga de donde provenga.

Hoy se cumple un año de este episodio en el que con maniobras oscuras y sucias, como lo tituló en una columna Salud Hernández tras efectuar una investigación sobre el tema, se indujo al entonces presidente, ministro de defensa y línea de mando a tomar la decisión final de retirarme de la institución, aún cuando mi hoja de vida había sido estudiada minuciosamente. Adelantaba yo el curso de ascenso altos estudios militares (Caem), en la Escuela Superior de Guerra, requisito indispensable para ascender al generalato. Me considero entonces víctima de esta especie de “falso positivo” de la política del pasado gobierno, que vio en mí a un militar no leal a su filosofía. En medio de ello, recibí una verdadera avalancha de expresiones de apoyo: cartas firmadas por mis compañeros de promoción, escritos de sargentos mayores de mi especialidad (inteligencia militar), amigos de toda la vida y personalidades de diversos sectores que se manifestaron en el momento, particularmente Ingrid Betancourt, quien luego me confió ser su fórmula vice presidencial en un acto de lealtad y amistad que aprecio profundamente.

En síntesis, soy el resultado de una purga de poder, señalamiento que hago apoyado en una serie de evidencias que ya puse a disposición de la justicia, a la cual confié dicho entramado antes que ir a buscar solidaridad ante el nuevo gobierno que tiene también la instancia para resolver mi caso. Así las cosas, y teniendo como antecedente mi experiencia, me referiré a la salida reciente de oficiales de alta graduación de la fuerza pública, en la que se considera la mayor purga en los anales de la historia de nuestras instituciones armadas.

Antes de entrar en materia, conviene anotar que la connotación actual del vocablo purga viene del latín purigare (purus o “ver puro” y agere o “poner en movimiento” o “impulsar”) y se ha usado históricamente para eliminar a individuos indeseables de órganos religiosos, políticos, militares y sociales. Estas siempre han sido organizadas por sistemas de inteligencia e información que en muchas ocasiones han sido manipulados por intereses de toda índole, anotando sí que su buen uso es clave si está ajustado apegado al buen criterio y al cumplimiento de la ley. El término purga toma fuerza en lo político durante la Revolución gloriosa, cuando partidarios de Oliver Cromwell sacaron a opositores de la Cámara de los Lores en 1648. Son otras famosas las acaecidas en la Revolución Francesa, la estalinista, la fascista, la nazi, la falangista, la macartista como símbolo de las diversas de la guerra fría y más recientemente las purgas maoístas, jemeristas y demás en la égida de los totalitarismos y dictaduras al poder.

La historia de Colombia no ha sido ajena a las purgas. Basta con recordar los hechos de la Inquisición, la Patria Boba, las luchas internas pos independentistas, las transiciones de poder partidistas y el periodo de los conflictos de la Violencia y el reciente matizados por esa confrontación bipolar. De ahí que las Fuerzas Armadas, al tener una estrecha relación con el poder Ejecutivo –en el entendido de que el presidente es su comandante supremo– son objeto recurrente de purgas, pues, pese a su continua profesionalización desde comienzos del siglo XX con la contrariedad a ello por parte de los políticos como lo señalaba el ilustre Tomas Rueda Vargas en su obra El Ejercito Nacional, no son totalmente ajenas a la partidización ideológica.

Si bien la Carta Política de 1991 determinó la no beligerancia de los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, a quienes se les ha tratado de apartar de lo político debido a la misión que cumplen, en la praxis esto no ha funcionado. Las simpatías de algunos sectores han hecho mella en la institución, causando más mal que bien. Con la Fuerza pública no se hace politización a menos que sea en la visión de Clausewitz sobre “la continuación de la política por otros medios” y bajo la ponderación democrática de los poderes del Estado. No es conveniente, como lo manifestó en agosto de 1958 la Junta Militar de Gobierno: “(…) el más grave error en que puede incurrir cualquier grupo político es el de empeñarse en ganar con fines indebidos las simpatías de las Fuerzas Armadas. Inútil empresa querer minar la conciencia nacional del militar”. Estas purgas en lo militar y policial se dan fácilmente por los mecanismos de ley que se tienen, algo imposible en la política donde congresistas y otros funcionarios pese a denuncias, investigaciones o señalamientos pueden atornillarse al poder hasta que no esté en firme un daño judicial. El debido proceso no debería ser excluyente pues a todo ciudadano le asisten los mismos derechos.

En lo actual aun cuando el presidente Gustavo Petro había dicho que este gobierno no iba a echar mano de las purgas, planteando además en la rendición del informe, de que lo propuesto por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad no era para venganzas, pero (con los hechos) la lectura es otra. Salta a la vista la intempestiva salida de varios generales de la fuerza pública, algunos con problemas reales y otros con denuncias e investigaciones no culminadas, por la lentitud de los mecanismos de control y la escasa operatividad de la justicia, o peor aún, por chismes y componendas, fruto de las tradicionales disputas internas. Ahora bien, hechos como el de nombrar un ex militante del M-19 al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia, aumenta la incertidumbre por el giro que podría tomar un organismo dedicado especialmente a temas de índole estratégica, el cual, así se niegue, en el pasado fue usado para estos menesteres.

Esta salida es, digamos, normal. Cada gobierno a su llegada renueva la cúpula y en consecuencia se produce la salida de oficiales y sin duda se busca lealtad de los mandos a la filosofía de gobierno, mala cosa para la institucionalidad. Lo complejo de ello también es la cantidad que observamos en estas primeras semanas. Los motivos pueden ser las acusaciones de corrupción, falsos positivos o el apuntar a la paz, que también podría ser un argumento válido para retirar a oficiales que (se presume) se resistirían al enfoque de la seguridad humana y a los diferentes asuntos planteados por el nuevo gobierno en materia de seguridad y defensa. Un asunto no menor es el rumor de que la salida se produce en prevención a las diversas declaraciones poco acertadas, del comandante del Ejército saliente. De todas formas, se debe resaltar aun cuando en la gran dimensión, una vez más, se muestra que la fuerza pública siempre ha atendido a la debida obediencia y que a veces no se hace respetar, democráticamente hablando.

Lo claro es que como muestran los hechos de violencia y el alcance de la paz, en la cual la fuerza pública ha cumplido un papel tan importante, una purga de estas proporciones no le conviene a la defensa y la seguridad del Estado, máxime cuando se requiere de la experiencia y preparación de muchos, sobre todo cuando existe la intención de separar a la Policía del ministerio de Defensa y se requiere de su experticia. Por fortuna algunas declaraciones del gobierno y su ministro de Defensa Iván Velásquez muestran que otra cosa es ya montando el potro y que el sector es sumamente importante para el país en conflicto o en paz con el enfoque de la seguridad humana vista desde el valido concepto de la ONU.

Y es que las cosas vistas desde la izquierda cambian en el poder. Por ejemplo, en el gobierno mexicano, AMLO modifico su opinión sobre el uso del Ejército debido a la inseguridad. Un punto final para reflexionar es que al querer reaccionar contra la criminalidad, entre las filas, y más con este nuevo gobierno, hacen carrera de nuevo los temores a la actuación de la fuerza pública. Sus integrantes reclaman seguridad jurídica en un complejo país con alta criminalidad, donde el uso de la fuerza ha sido la solución ante las complejidades del sistema de justicia.

CNEL. JOSÉ LUIS ESPARZA GUERRERO

Coronel veterano del Ejército Nacional