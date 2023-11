Prevención del lavado de activos en la contratación pública colombiana

De acuerdo con el portal anticorrupción del Estado colombiano (Paco), para el año 2022, se celebraron cerca de un millón doscientos mil contratos públicos en todos los órdenes: nacional, departamental, distrital y municipal. Colombia gasta al año en compras públicas aproximadamente 130 billones de pesos y una gran parte de esa suma se implementa a través del sector privado, a través de distintos sectores económicos.

Dado el alto número de contratos que se celebran anualmente, los escándalos de corrupción y lavado de activos asociados a estos y la dificultad para recuperar el dinero que los corruptos roban al Estado, el país podría considerar fortalecer el proceso que emplea para conocer a las personas naturales y jurídicas de naturaleza privada que pretenden vincularse con él, con el fin de reducir la materialización de los riesgos de corrupción y lavado de activos, y aumentar la responsabilidad de los funcionarios públicos al respecto del manejo del dinero público.

Es importante aclarar las formas a través de las cuales puede lavarse recursos en la contratación pública. En un primer escenario, no atado a la corrupción, el contratista podría lavar dinero procedente de cualquier otro delito a través de la adquisición de los bienes y servicios que son necesarios para ejecutar el contrato que se le adjudicó, verbigracia, materiales, mano de obra, construcción, elaboración de estudios. De igual manera, en un segundo escenario, el contratista que le da un uso indebido al anticipo que se le entrega para la ejecución del contrato incurre en lavado de activos cuando desvía su propósito original y ejecuta maniobras para ocultar y disfrazar el dinero entregado, equivalente al anticipo.

En la práctica se están haciendo esfuerzos dispersos para gestionar los riesgos de corrupción, lavado de activos, soborno, fraude y otros delitos en el sector público. FACEBOOK

TWITTER

Ahora bien, la pregunta que surge es: ¿qué controles propios de la contratación pública existen y se aplican para prevenir el riesgo de lavado de activos? Y la respuesta es que antes de la Ley 2195 de 2022 no se atendía el riesgo de lavado de activos expresamente en el proceso de contratación, a pesar de la exigencia de aplicabilidad de principios, como el de moralidad, buena fe, transparencia y precaución. Esta aplicabilidad le exige al contratista (entre otras) el deber de rectitud y honestidad al no incluir información falsa u ocultar incompatibilidades o inhabilidades y a la entidad pública, contar con toda la información posible para conocer a fondo al proponente o contratista y hacer esfuerzos por verificar el origen lícito de los fondos que usará en la ejecución del contrato. Por eso, de aquí que se ratifique que la prevención del lavado de activos no es exclusiva del sector privado.

Dado que la corrupción y el lavado de activos son riesgos previsibles en la contratación pública, resulta oportuno referirse al compliance o al cumplimiento normativo, acepciones que recientemente se han vuelto vocablos de moda, pese a que no se comprende con rigor su alcance. En la práctica se están haciendo esfuerzos dispersos para gestionar los riesgos de corrupción, lavado de activos, soborno, fraude y otros delitos en el sector público. No obstante, habría una mayor eficiencia si en vez de crear nuevos modelos y procedimientos, se potencian los sistemas de administración de riesgos internos y se segmentan o se analizan los riesgos que aún no se han incluido en estos, como el del lavado de activos.

Desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la cual presido en Colombia y la región, se han adelantado procesos importantes para acompañar a las autoridades en la implementación de herramientas que les permitan gestionar integralmente todos los riesgos, optimizando los recursos disponibles en el Estado, aumentando la rendición de cuentas y unificando y guiando la gestión en las compras públicas.

Estos son esfuerzos que no deberían solo corresponderles a las entidades públicas que celebran contratos con privados para garantizar la provisión de bienes y servicios, sino que podría ser considerado por varias autoridades autoras de leyes, políticas y reglamentos, porque en contratación estatal, es importante que todas las autoridades involucradas promuevan una articulación de las medidas para prevenir el lavado de activos.

CANDICE WELSCH

Representante regional UNODC Región Andina y Cono Sur