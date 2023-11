¿Por qué Colombia crece poco?

En el tercer trimestre de este año Colombia decreció 0,3 % respecto al mismo trimestre de 2022. La Superintendencia Financiera de Colombia estima que el país logrará un crecimiento de 1,3 % en 2023. El FMI calcula que el mundo crecerá 3,0 % en el mismo año.

De acuerdo con el Banco Mundial, en 1960 el PIB per cápita de Colombia fue US$ 1.961 a precios constantes de 2015, casi 10 veces el PIB per cápita de China (US$ 238), dos veces el de Corea del Sur (US$ 1.027) y la décima parte del estadounidense (US$ 19.135). En 2022, 62 años después, Colombia tenía un PIB per cápita de US$ 6.858, mientras que China tenía casi el doble (US$ 11.560), Corea del Sur cinco veces más (US$ 33.645) y Estados Unidos nueve veces más (US$ 62.867). Entre 1960 y 2022 el PIB per cápita colombiano creció 3,5 veces; el chino, 48,5 veces; el coreano, 32,7 veces; y el estadounidense, 3,3 veces.

¿Qué hicieron los asiáticos para crecer aceleradamente? Las diferencias se explican principalmente por el ahorro, que se transforma en inversión; esta, en formación bruta de capital y así en crecimiento: más fábricas o fábricas más grandes. Entre 1982 y 2022 la tasa de ahorro promedio anual de Colombia fue 17 % del PIB; la de China, 42 %; la de Corea del Sur, 35 %; y la de EE. UU., 19 %. En ese mismo periodo la formación bruta de capital promedio anual en China fue 39 % del PIB; en Corea del Sur, 33 %; y en Colombia, 20 %. Otro factor del éxito asiático fue hacer a sus empresas sumamente competitivas para vender en mercados internacionales ante el tamaño reducido de sus mercados domésticos.

Durante la pandemia, los bancos centrales del mundo bajaron su tasa de política monetaria (TPM) para impulsar el consumo. La TPM de Colombia fue 4,25 % desde inicios de 2018 hasta comienzos de la pandemia, cuando emprendió una reducción progresiva: pasó de 4,25 % en marzo de 2020 a 1,75 % en septiembre de 2020.

La reducción de la TPM ayudó a que el consumo no cayera significativamente. En la medida en que la pandemia evolucionó, el consumo fue aumentando gradualmente, reduciendo la tasa de ahorro y permitiendo que el PIB se recuperara. En 2020 el PIB cayó 7,3 % mientras que en 2021 creció 11 % y en 2022 7, 3 %. Ese crecimiento basado en el consumo generó poco ahorro, redujo la inversión doméstica y, así, las posibilidades de crecimiento futuro.

Por el lado de la oferta, en 2020 muchas empresas cesaron actividades. Colombia pasó de un desempleo de 12,8 % en febrero de 2020 a 22 % en mayo de ese año. En 2020, inicialmente, la recuperación del consumo no tuvo un impacto sobre los precios debido a que las empresas tenían inventarios y capacidad instalada ociosa. Sin embargo, mientras la demanda se recuperaba debido a la expansión del consumo, la oferta no lo hacía en la misma proporción, lo que generó un incremento en los precios domésticos. La inflación en Colombia se aceleró por el incremento de los precios internacionales de los alimentos y la reducción del subsidio al precio de la gasolina, con una variación de 1,6 % en 2020, 5,6 % en 2021, 13,1 % en 2022 y 10,4 % en octubre de 2023.

Para combatir esa inflación, el banco central volvió a subir la TPM de 1,75 % en septiembre de 2020 a 13,25 % en mayo de 2023. La TPM es un piso para las tasas de interés comercial, por lo que estas también aumentaron, elevando los costos financieros y reduciendo la competitividad de las empresas y su posibilidad de inversión.

Si Colombia quiere crecer al ritmo asiático, debería emular sus tasas de ahorro e inversión. Eso implica una reducción del consumo y, en términos de financiamiento, un descenso de los créditos al consumo y un aumento de los créditos a la producción y la inversión. Mientras tanto, los bajos niveles de ahorro e inversión del país, más allá de las circunstancias que imponen los precios de los mercados internacionales para los bienes que importa –alimentos– y que exporta –petróleo y carbón, principalmente–, se traducirán en crecimientos reducidos.

CÉSAR FERRARI

* Superintendente Financiero de Colombia