¡Piénselo, si va a votar, que sea por Bogotá!

Colombia y Bogotá están hoy bajo la más seria amenaza de inseguridad, corrupción y estabilidad democrática que recuerde en mis 38 años de servicio a la patria. Es tiempo de actuar, de NO dejar perder la ciudad y el país, y para eso: ¡necesito su voto!

El 29 de octubre, Bogotá y el resto de Colombia, tiene una cita con la democracia. Las elecciones tendrán un nuevo contexto: un populismo disfrazado de izquierda, un claro deterioro de la seguridad y un discurso político de manipulación.

Los jóvenes, el futuro del país, se enfrentan al dilema de elegir, al dilema de la violencia que vivimos, de la inseguridad, de las disputas o las alianzas políticas. Ellos, quieren un mundo con educación, oportunidades laborales y oportunidades para sus familias.

Bogotá necesita Orden y Autoridad de la mano de un "líder experto en seguridad". He recorrido las 20 localidades de Bogotá, los taxistas, los comerciantes y los trabajadores de a pie están cansados. Me dicen: "…General, ya no se puede salir a la calle, porque los atracadores me roban el celular, la bicicleta, el producido o lo que lleve…".

La ciudad requiere un alcalde de decisiones y acciones; no hay otro con mi experiencia: ¡Venimos del mundo de los resultados! Los otros candidatos son tibios y sin experiencia.

¡Así Fue! -mi libro- contiene los casos que le devolvieron la tranquilidad a Colombia: 'Raúl Reyes', 'Mono Jojoy', 'Martín Sombra', 'Alfonso Cano', 'Otoniel', 'Loco Barrera', entre otros; son la evidencia de la derrota a los delincuentes más peligrosos de Colombia.

Estaré al frente de la Operación Autoridad, que pondré en marcha desde el primer día de mi mandato y será el fin de bandas como el Tren de Aragua. Serán 100 días de golpes al crimen, en un plan que contará con los organismos de seguridad y empresas de vigilancia privada. Recuperaré 100 sitios emblemáticos, capturaré los 50 delincuentes más visibles de cada localidad. Toda la seguridad y movilidad la vamos a transformar y Bogotá será diferente y mejor, habrá más confianza y tranquilidad.

Crearé la Policía Cívica de Gestión Comunitaria y aumentaré el pie de fuerza hasta completar 100 mil personas a cargo de la seguridad, cambiaremos la seguridad en los parques, el comercio, el transporte y en los entornos escolares: ¡no más ollas, microtráfico, hurto, ni extorsión! Crearé la cárcel Capital con 5 mil cupos nuevos y habilitaremos nuevos centros de detención: los delincuentes deben ir a prisión.

El comercio de Bogotá estará abierto 24/7 para elevar la economía y generar más y mejor empleo. Premiaré a quienes otorguen fuentes de trabajo para mujeres y jóvenes. Los proyectos de vivienda y obras civiles como Lagos de Torca, ayudarán a que más personas tengan empleo, además del impulso que daré a 1.000 emprendimientos con créditos blandos, la mitad para mujeres y muchos para jóvenes.

Voy a culminar el Metro contratado. Pondré gerentes de seguimiento estricto a obras en vías y un modelo de semaforización inteligente que descongestione rutas y optimice la velocidad en los desplazamientos. Cada estación de TransMilenio tendrá un equipo de policía responsable y haré del sistema una experiencia positiva en la ciudad. Habrá tarifas especiales para estudiantes y adultos mayores.

Rescataré 50 mil niños de las calles y duplicaré los Centros de Vida para la atención de la tercera edad, a la vez que fortaleceré las Manzanas de Cuidado en una versión 2.0, el programa Jóvenes a la U, y sanearemos las zonas con presencia de roedores y los problemas en los cementerios. El pacto es con la gente y las autoridades, no con la primera línea. El 29 de octubre Bogotá se juega su futuro, y estamos seguros de que será un plebiscito para decirle NO a la delincuencia, a la falsa paz que privilegia la política con armas, a un gobierno que manipula, genera odio y divide, y al peligro que representa para la economía nacional, el país y la democracia la extensión de ese proyecto nefasto en la capital del país. No se equivoquen: Jorge Vargas es el primero en el tarjetón: Cambio Radical.

JORGE LUIS VARGAS

​Candidato a la Alcaldía de Bogotá por Cambio Radical