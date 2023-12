¿Para qué los medios públicos?

El electo presidente de Argentina, Javier Milei, ha reiterado la intención que tiene de acabar con los medios públicos argentinos, RTA, un sistema que comprende varios canales de televisión, radio y plataformas digitales. El excéntrico Milei no es, ni mucho menos, el primero que quiere desaparecer los medios públicos, ya gobernantes de todos los pelambres políticos lo han intentado, desde todos los rincones del planeta. A unos porque les incomodan sus contenidos, a otros por que les parece un gasto innecesario. Desde Boris Johnson renegando de la BBC hasta Milei queriendo privatizar a la RTA, pasando por los áulicos del mesianismo que no diferencian medios públicos de medios oficiales. Así como la existencia de medios públicos autónomos demuestra la fortaleza de una democracia, permitir la independencia en su operación es un rasero que mide el carácter de un gobernante.

En este momento de cierres de gestión y empalme, desde Capital sistema de comunicación pública podemos con orgullo dar un balance de grandes logros alcanzados en la misión de producir y circular contenidos de calidad, que ponen a la ciudadanía, y no a la administración, en el centro de su operación.

En estos cuatro años, de la mano de un extraordinario equipo de trabajo, Canal Capital se transformó en un sistema de comunicación pública que incluye dos canales de TV (Canal Capital y Eureka tu Canal), producción de pódcast (Capital Sonoro) y producción nativa digital. Un sistema en el que las diferentes plataformas articuladamente llevan contenidos de calidad a las audiencias donde ellas se encuentren.

Un ejemplo de innovación en periodismo de Capital es Ahora, un proyecto informativo verdaderamente convergente que trabaja con base en el periodismo de datos para producir programas de televisión, pódcast informativos, videocast, boletines y contenidos periodísticos nativos digitales en redes sociales y especiales web.

El hecho de no guiar su diseño editorial con base en las agendas comerciales permite a los medios públicos crear estrategias para interpelar a sus audiencias como ciudadanía, no como consumidores. A partir de la pandemia, en Capital pusimos todo nuestro empeño y los recursos técnicos y humanos necesarios para responder a la necesidad de los niños, niñas y adolescentes de contar con contenidos que les hablaran de los temas que ellos y ellas quieren hablar y no de lo que los adultos definen como “necesario” o “adecuado”. En agosto de 2021 pusimos al aire Eureka tu Canal, un canal con programación 24 horas, 7 días a la semana, para niñas, niños y adolescentes. La puesta en marcha del canal, y de su grupo asesor de ‘chiques’ entre los 8 y los 17 años llamado Generación Eureka, ha traído a Capital la mayor cantidad de premios y reconocimientos internacionales jamás alcanzados en su historia.

Eureka es hoy referencia a nivel mundial porque solo otro canal en el mundo cuenta con una metodología de cocreación con las audiencias que reconozca a las infancias como agentes de cambio social aquí y ahora. Eureka y Pakapaka, el canal infantil de la RTA, han hecho un trabajo hermanado que los ha convertido en los mentores del naciente Consejo Latinoamericano de Infancias, TALi, estrategia que busca replicar estas metodologías en Latinoamérica.

En total, los contenidos producidos en el sistema recibieron en estos cuatro años la histórica cifra de 251 reconocimientos en el mundo, 30 premios, 80 nominaciones, 141 participaciones/figuraciones en muestras, conferencias, exhibiciones y paneles de opinión en los mercados y ferias de TV pública más importantes del mundo.

Sentimos un orgullo enorme de entregar fortalecido el medio público de Bogotá, convertido en sistema y valorado por sus altísimos estándares de calidad. Gracias alcaldesa por permitirnos hacerlo.

ANA MARÍA RUÍZ PEREA

Gerente de Capital, sistema de comunicación pública