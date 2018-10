No es ético que a la niñez vulnerable se le dé comida chatarra

El mapa de situación nutricional de Colombia es complejo (Ensin 2015); el 56,4 % de los adultos tienen exceso de peso, y en la población menor de 18 años se evidencia que la problemática social es peor para quienes:

* No reciben lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de vida (este índice viene bajando, es del 36,1%)



* Viven en la Amazonia, Orinoquia y en el Atlántico (respectivamente, el 64, 64 y 65 % de inseguridad alimentaria, en adelante IA).



* Son indígenas o afrodescendientes (77 y 68,9 % de IA)



* Tienen menores ingresos (71,2 % de IA)



* Tienen mayor exposición a las pantallas y están entre los 5 y 12 años (83,1%)



* Tienen un índice de riqueza alto y están entre los 5 y 12 años (35 %)



La búsqueda de soluciones requiere que reconozcamos esta complejidad. Por ejemplo, entregar la comida que se desperdicia (principalmente, por su estado o fecha de vencimiento); esta debe ser seleccionada y aportar solo lo nutritivo.



Hace años trabajé con comedores para niños en barrios deprimidos de Bogotá; el Banco de Alimentos nos vendía a precios muy bajos productos que estaban por desecharse en las grandes superficies. En la alacena era frecuente que, en lugar de frutas, verduras, lentejas y arroz, tuviéramos bebidas azucaradas y paquetes de comida chatarra con cortas fechas de vencimiento, productos que nos endosaban por comprar alimentos.



Así mismo, hace unos meses, pediatras y expertos éticos alzaron su voz, para rechazar la entrega de bebidas azucaradas (Kufu) a niños con desnutrición en La Guajira. A los menores de edad con esta condición no se les debe dar comida chatarra, solo deben recibir alimentos naturales y nutritivos, pues son los más propensos a engrosar las cifras de la malnutrición y de otros daños para salud, pues ante un exceso en el consumo de kilocalorías son los más susceptibles a sufrir exceso de peso. La entrega de estos productos se enmascara como una buena obra, cuando en realidad posiblemente satisface intereses de economías privadas.



Nuestro deber ético debe ser hoy entregar únicamente alimentos nutritivos a estas poblaciones. La Constitución Nacional (artículo 44) dice que los derechos de los niños son prevalentes y que familia, Estado y sociedad somos corresponsables de su garantía. Frente a las graves cifras debemos entender que la salud es un derecho, no un favor, y que entregar la comida que de otra manera se desperdiciaría seguramente calma a muchos la consciencia y a los niños el hambre, pero no les garantiza su salud.



La invitación al Estado es a seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que insta a los países a brindar una información clara, visible y veraz en el frente de los empaques de los productos ultraprocesados altos en azúcar, sodio o grasas saturadas (comida chatarra), al igual que a restringir la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes, como lo ha venido promoviendo la estrategia #NoComasMásMentiras. Así como a garantizar unos entornos escolares 100 % saludables y desestimular el consumo de bebidas azucaradas mediante un impuesto.



Y, por supuesto, todos debemos promover una alimentación natural rica en nutrientes, comer en familia y rescatar nuestras tradiciones culinarias, además de adquirir el hábito de tomar siempre agua y bebidas sin azúcar ni endulzantes artificiales añadidos.



CAROLINA PIÑEROS OSPINA

Directora ejecutiva de Red Papaz