Millones de luces

Son las 4:30 de la mañana y suena el despertador. Los justificadores de la pereza, que siempre aparecen, me suplican dormir cinco minutos más. Ignoro la tramposa sugerencia y me levanto de un solo movimiento. Diez minutos después estoy frente al primero de 1.605 escalones de una larga escalera que conduce hacia lo alto del cerro donde está el señor de Monserrate. Un jesús moreno, caído de medio lado, con su rostro sangrante por una corona de espinas que hace milagros a quienes creemos en los milagros.

Activo el cronómetro, respiro profundo el frío de la madrugada que trae consigo aromas de plantas silvestres y empiezo a escalar con entusiasmo.

A los cinco minutos observo a lo lejos a Bogotá durmiendo, y me pongo a pensar que bajo cada una de esas millones de bombillas está sucediendo una historia.

Hay personas felices y tranquilas y personas angustiadas que no cerraron los ojos en toda la noche porque no tienen con qué pagar el arriendo. Hay personas con la nevera llena de alimentos, que en buena parte se perderán y personas, (dos y medio millones de seres humanos), con hambre.

Hay parejas haciendo el amor y parejas discutiendo o golpeándose. Hay padres dando amor a sus hijos y padres maltratándolos. Hay personas saludables haciendo yoga o trotando y personas enfermas que esperan con paciencia a que su EPS les otorgue una cita. Hay personas alimentando a sus mascotas y personas conectadas desde la noche anterior a las redes sociales. Hay profesores y maestras que califican exámenes mientras desayunan y maestros desempleados buscando una cátedra por horas. Hay niños y niñas que estudian bilingüe subiendo a sus rutas y niños de localidades pobres que, a duras penas, empiezan a dominar el español.

Hay personas tristes o deprimidas porque no le encuentran sentido a su vida y personas llenas de sueños que despiertan temprano por la ansiedad que les produce la irrecuperabilidad del tiempo. Hay vendedores ambulantes que empacan sus productos para salir al rebusque y artistas, escritores, pintores, cantantes, escultores, bailarines, poetas que no saben cómo hacer para que el mundo conozca sus obras.

Hay profesionales frustrados, porque no consiguen empleo y profesionales realizados pensando en estudiar un posgrado. Hay policias que se ponen su uniforme para salir a cuidar la ciudad. Hay panaderos sacando las mogollas del horno. Hay taxistas que salen de sus casas a trabajar con la esperanza de regresar sanos y salvos con el sustento para sus hogares.

Hay empresarios pensando en un sobregiro para pagar la nómina y empresarios prósperos revisando el precio del dólar. Hay mujeres dudando si ponerse o no esa minifalda o ese escote que las hará lucir más bellas y sensuales pero que les asegura un pesado día de piropos incómodos.

Destaco las historias de cientos de miles de madres, que despiertan antes que el sol, y que a esta hora preparan la comida de sus hijos, alistan sus ropas, los dejan listos para ir a la escuela y salen a luchar por su sustento. Otras no pueden salir a trabajar porque deben responder por el aseo de la casa o el cuidado de algún adulto mayor o una persona con discapacidad. Son las madres cuidadoras, condenadas por la sociedad, por el machismo y por el mismo sistema a vivir encerradas y sin una posibilidad de remuneración.

Con los primeros rayos del sol, millones de estudiantes y obreros se alistan

para ganar un puesto en la fila en TransMilenio, para llegar a su colegio o universidad, a su empresa o a su fábrica donde entregan a diario su fuerza vital a cambio de un salario que el dia de la quincena les dura lo mismo que dura un helado al aire libre en Girardot o Fundación.

Al trascegar sobre la parte más dura del ascenso, aclara el día, las luces se apagan, los motores se encienden, los ruidos abrumadores se expanden, ciclistas y motociclistas se echan la bendición deseando regresar vivos a casa, en una ciudad insegura y que además olvidó la cultura ciudadana. Las vendedoras de tinto abren sus humeantes termos. Los trancones empiezan a formarse, generando estrés a miles de conductores.

Casi llegando a la iglesia, en lo más alto de la cima, observo un señor, invidente él, que vende moral. Le compro dos mil pesos de ánimo y a los pocos minutos llego a la cima.

Ya más sosegado, entro a la iglesia, oro por mi familia y emprendo el descenso. Observo la ciudad a lo lejos y me pregunto:

¿Estás listo para asumir ese reto tan exigente?

¿Crees que puedes mejorar la vida de esas millones de personas?

Mi respuesta es sí. Amo a Bogotá y vine a la política porque me siento en la capacidad de transformar vidas, de inspirar niños, de servir de puente entre los sueños y las realizaciones de millones de jóvenes. Los políticos tradicionales hicieron de la política un negocio y yo quiero convertirla en un arte. El arte de hacer feliz a la gente en una ciudad insegura, caótica, sin autoestima, una ciudad tomada por la corrupción, pero a la vez, una ciudad que resiste y que nunca pierde la esperanza. Una ciudad excluyente que jubila sin compasión a los viejos y a las personas con discapacidad. Pero es nuestra Ciudad. Aquí vivimos, trabajamos y estudiamos. Entonces me hago la última pregunta: ¿Por qué no darle una oportunidad a la ciudad que nos da tantas oportunidades?

¡Bogotá te amo. Quiero ser tu alcalde!

GUSTAVO BOLÍVAR

​Candidato a la Alcaldía por el Pacto Histórico