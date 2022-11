Los dilemas del cambio climático exigen decisiones

En el año 2022 se creó el momentum político. No hubo argumento de los países industrializados frente a la realidad de los 33 millones de damnificados por las inundaciones del año 2022 en Pakistán. Ni el reclamo de las islas que mostraban cómo están ya a un metro de desaparecer. Y menos negar la crisis alimentaria producto de la tormenta perfecta entre crisis inflacionaria internacional, falta de insumos agrícolas y eventos climáticos extremos que inhabilitan millones de hectáreas de tierra para sembrar. Era imposible negar la catástrofe climática ocurriendo simultáneamente en varios puntos del planeta. La pregunta de fondo de la discusión ha sido: ¿Quién responde?

Evidentemente la responsabilidad climática recae en los países que han acumulado riqueza a partir de emitir, pero las consecuencias más graves se sienten en los países del trópico, con más población y menos emisiones. Esta realidad se tradujo políticamente en la negociación cuando 77 países ‘en desarrollo’ y China se unieron para sacar adelante la iniciativa, y se mantuvieron unidos con una bandera común, respaldados por la realidad material de la crisis. Colombia fue parte activa de este bloque, con un equipo negociador experto y con un liderazgo directo del presidente Gustavo Petro y de mi trabajo como ministra. Como lo dijo la jefe negociadora, era la primera vez que un presidente se sentaba directamente con el equipo negociador a acordar la posición colombiana. No fue difícil actuar con convicción sabiendo que en nuestro territorio estábamos viviendo el fenómeno de la Niña de mayor extensión territorial registrado y uno de los tres de mayor extensión temporal, con 700.000 damnificados y regiones enteras por reconstruir y a la vez con una situación fiscal compleja producto del nivel de endeudamiento actual. Nuevamente, ¿quién paga los daños? ¿Quién compensa las pérdidas?

Además de pedir el fondo de pérdidas y daños, trabajamos de la mano con Estados Unidos, la Unión Europea, Nueva Zelanda, varios países de América Latina, para incluir la declaración de que eliminar gradualmente los combustibles fósiles y estabilizar el aumento de temperatura global en 1,5 °C es un propósito político explícito, esto significa frenar la proliferación y expansión de combustibles fósiles, pero a su vez comprometerse a que antes del 2025 debe ser su punto máximo de uso, para empezar a declinar significativamente a partir de allí. Además, trabajamos en una reforma al sistema financiero multilateral, pues es claro que la situación de emergencia y calamidad en la situación post covid no se puede resolver con más endeudamiento. Por eso empujamos figuras como la condonación de deuda y el canje de deuda por naturaleza.

El mal ordenamiento territorial en la mayoría del país, la deforestación causada por poderosas economías ilícitas y los límites ambientales que se sobrepasan ponen a millones de personas en riesgo. FACEBOOK

TWITTER

Al final logramos aprobar el fondo de pérdidas y daños, quedo explícita la necesidad de reformar el sistema financiero multilateral y se instó a los países accionistas de los bancos a plantear el debate en las reuniones directivas de la primavera, pero no logramos que aún resulte un consenso la necesidad de un acuerdo multilateral para eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Por lo que, en la práctica, la convención no avanza en su objetivo fundamental de estabilizar la temperatura mundial a máximo 1,5 grados centígrados, y de seguir así, no habrá en el futuro fondo que alcance a pagar la dimensión de los daños y la irreparabilidad de las pérdidas.

El debate es vívido en Colombia, las contradicciones de la sobre explotación ganadera y agrícola en La Mojana, más la minería ilegal del bajo Cauca, conjuran el desastre: la inundación. El mal ordenamiento territorial en la mayoría del país, la deforestación causada por poderosas economías ilícitas, los límites ambientales que se sobrepasan constantemente o la inexistencia de los mismos, ponen a millones de personas en riesgo.

La realidad de la Cumbre del Clima nos debe alertar, la falta de decisión política mundial para enfrentar la causa raíz del cambio climático muestra que la situación no va a mejorar, cada vez será peor. Por eso desde el Gobierno Nacional insistiremos en el ordenamiento territorial alrededor del agua, en la transición energética justa, en habilitar espacio fiscal utilizando el canje de deuda por naturaleza, en la resiliencia territorial y comunitaria, en frenar la deforestación amazónica como nuestro principal compromiso climático en Suramérica y en exigir la descarbonización del mundo a aquellos que más emiten en los tiempos que dicta la ciencia y no los tiempos que dicta el mercado. La realidad impone decisiones.

SUSANA MUHAMAD

MINISTRA DE AMBIENTE