Lo nuestro

En el 2018, mi hermana Constanza, mi esposo y yo fuimos a conocer Mompox. Y nos ocurrió eso que a mí nunca me había sucedido hasta entonces, amor a primera vista. Nos cautivó la gentileza de ese pueblo, la exuberancia de sus paisajes, la magia de sus leyendas, su fauna y flora y la riqueza de su patrimonio material e inmaterial. Filigrana, forja, carpintería, calados, canastos, alfombras efímeras hechas con arena; el saber hacer de los momposinos es asombroso. Ya no pudimos irnos. Creamos una fundación, la Casa Taller El Boga. El Boga está en una casa colonial en el casco antiguo de este pueblo patrimonio de la humanidad. Su vocación es dar a conocer y ayudar a salvaguardar los oficios y la cultura material e inmaterial de Mompox. Tiene un programa de residencias culturales y ofrece alojamiento a huéspedes que buscan apoyar la misión de la fundación.

En estos días hicimos el lanzamiento de la colección ‘Interdiseño Mompox22’, resultado de un taller de una semana que reunió artesanos momposinos con diseñadores nacionales e internacionales. ‘Interdiseño Mompox22’ nació del empuje de la infatigable Ximena Rozo, una diseñadora colombiana radicada en Estados Unidos, y de la pasión que compartimos por los oficios. En una de las múltiples reuniones que tuvimos preparando el taller, Ximena dijo: “El propósito es que la tienda de Lino y los artesanos de Mompox no desaparezcan bajo la avalancha de plásticos de China”. La tienda de Lino lleva mas de cincuenta años vendiendo productos naturales hechos a mano de Mompox y sus alrededores como aguaderas, escobas, abanicos, tinajas, esteras, especies y ungüentos. Quijotesca tarea salvaguardar esto. Recibimos un aporte del Ministerio de Cultura. Fueron mas de 500 horas de trabajo (por cierto todas donadas) de tres diseñadoras, Ximena Rozo (Colombia/Estados Unidos), Natalia Porter (México), Petra Lilij (Suecia); entrevistas y reuniones de trabajo con los artesanos Carmen Rangel, Julio Neir Cortez, y Rafael Guardias (carpintería), Glenys Rocha Pupo (forja), Deimer Arévalo, Jadis Garrido, Eduardo Rosado (alfarería), y las diseñadoras artistas colombianas Chia Devis, Vicky Possin, Catalina Sanint, Paula Valencia y Claudia Vallejo. Más de siete sesiones virtuales y cinco días de trabajo presencial en Mompox en los talleres de los artesanos. ¿El resultado? ‘Interdiseño Mompox22’ lanzó una colección con seis objetos de decoración utilitarios: una silla mecedora, jaulas, percheros, centros de mesa, aguaderas. Los objetos reflejan los oficios de Mompox y contienen un toque de diseño aportado por las diseñadoras en conversación con los maestros artesanos. La colección salió a la venta, y han empezado a llegar pedidos. La propiedad intelectual es de los artesanos, ellos podrán seguir produciendo y vendiendo estos diseños.

En un reciente viajé a México con mis hermanas, visitamos en el Museo del Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México una exposición dedicada al arte indígena, ‘Arte de los pueblos de México, disrupciones indígenas’. La exposición reunía obras de 45 pueblos originarios de México, más de 500 piezas y proponía “un cambio de paradigma en la apreciación de su producción artística, desde una perspectiva que busca trascender las categorías del arte occidental”. En su realización escucharon a sabedores y artistas de culturas indígenas. Buscaban abrir una discusión “para que las comunidades originarias tomen cada vez más la palabra y el liderazgo en la representación de sí mismas en todos los ámbitos”.

En Colombia se hacen esfuerzos importantes para la salvaguardia de los oficios. La ley de oficios culturales promulgada en el 2021 es un reconocimiento importante a los saberes relacionados con el patrimonio y las artes. Pero la precariedad de los artesanos es dolorosa. Uno de los problemas es que la monumental tarea está en manos de pocos: algunos expertos en el Ministerio de Cultura, las escuelas de oficios, Artesanías de Colombia y los artesanos mismos, y una que otra apasionada como las que se reunieron en Mompox esta semana. Conviene también fortalecer la demanda de estos productos.

Cuando tenía 19 años, un hombre que me gustaba me dijo: “Te invito a salir esta noche, pero no te colgués esa mochila indígena con la que solés andar”. En la Colombia de esa época, acaso todavía hoy, colgarse una mochila indígena era símbolo de alternativo, izquierdoso, raro. Sigo usando mochilas, y mi interés en ellas es cada vez mayor. Leo que, para los arhuacos, “la mochila es una prolongación del útero de la madre individual (de cada mujer) y de la madre universal (de la madre tierra). Y en ella se ven reflejados los tres niveles de significación del mundo: la cosmovisión, la cosmogonía y la cosmología”. (Fuente: Asociación de Productores Indígenas Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta).

Solo conseguiremos sostener los oficios si el patrimonio cultural nos duele e interesa a todos. La selección de objetos decorativos o utilitarios de comunidades originarias colombianas es enorme: mochilas, vajillas de El Carmen de Viboral o de chamba, canastos de paja, fique, individuales de junco, ruanas, percheros, centros de mesa, muebles, joyas. Utilizando artesanías contribuimos a que el artesano pueda vivir del oficio y seguir innovando. Ojalá sigamos el ejemplo de México de conocer, valorar y enaltecer lo nuestro.

XIMENA ESCOBAR DE NOGALES