Llamados a convivir en un pequeño territorio

Los acontecimientos de la última semana en Israel no se limitan a los procesos políticos de las últimas décadas. Dos hechos diferentes son importantes y no podemos moralmente escoger solo uno u otro.

Por una parte, el ataque de Hamás contra la población civil israelí en las zonas limítrofes a la Franja de Gaza es claramente condenable no solo por ser violatorio de normas internacionales en vigor, sino que además cierra posibles caminos a un entendimiento con Israel, por lo menos en el corto plazo. Por otra parte, también sería inmoral desconocer que sigue pendiente el tema de la convivencia de dos Estados en la vieja Palestina. No olvidemos que en Naciones Unidas, los países miembros de la Comunidad Internacional resolvieron en 1947, por 138 votos a favor, con solo 9 en contra, la partición de la “Palestina británica” en dos países.

No es cierto que en la guerra todo se valga. Para eso existe el derecho internacional humanitario y las normas de convivencia internacional. No pueden tampoco desconocerse los derechos de los otros. Ya no estamos en tiempos de bárbaras naciones, en los cuales la guerra y la conquista eran los mecanismos preferidos para crear derechos internacionales.

Quizás algún día pueden superarse las rivalidades entre Israel y Palestina, y puedan existir los dos Estados con sus fronteras seguras y conviviendo en paz. FACEBOOK

En algunos momentos de la historia, la guerra puede traer soluciones de corto plazo, pero en la generalidad de los casos, atenta contra soluciones sostenibles. Para el caso, la historia de Ashkelon, uno de los pueblos atacados por Hamás, es muy diciente. Al sur de Tiro, ciudad de la vieja Fenicia, sobre el Mediterráneo Oriental y muy cerca de Gaza, existía una tribu de origen incierto: se trataba de los Filisteos. Hacia el siglo XII a.C., luchaban con un pueblo recién llegado a la región que había peregrinado primero por el Sinaí, luego por los bordes del Jordán y finalmente, comenzaba a hacer presencia en la zona costera del Mediterráneo.

Buscando tierras para apacentar sus ovejas o por vocación agrícola, llegaron a chocar con los habitantes de Ashkelon. Uno de sus guerreros al que se atribuía una fuerza extraordinaria fue tomado prisionero, llevado a Ashkelon y atado a las columnas de madera de un templo que también era un edificio administrativo. Sansón, pues ese era su nombre, logró derribar las columnas, matando a los que allí se encontraban, y sacrificando su propia vida.

Esa historia de Sansón y los filistinos (en cruce con tribus cananeas parece ser el núcleo de los palestinos) es, pues, doblemente llamativa por desarrollarse en Ashkelon. La historia de la ciudad ha sido conflictiva: arrasada en cuatro ocasiones a lo largo del tiempo, fue tomada por los Cruzados en su camino a Jerusalén y luego por Saladino en su reconquista de la región. Fue parte del Imperio Otomano por varios siglos hasta la colonización inglesa. Hoy día es un puerto israelí a solo 21 kilómetros de Gaza y 57 de Tel Aviv.

Los pueblos han ido y venido por Ashkelon, como sucede con Jerusalén, pero la región y sus ciudades permanecen. El mundo está observando y la legitimidad pertenecerá a aquellos que sepan mantener la autocontención y una visión de mediano y largo plazo. La justicia es una bella flor de las civilizaciones; la venganza, no es más que su instinto contrario. La grandeza no está pues en la venganza como tampoco en el terror ciego contra civiles inocentes. Quizás algún día pueden superarse las rivalidades entre Israel y Palestina, tal como sucedió en el siglo XX entre Francia y Alemania o entre Japón y EE. UU., y puedan existir los dos Estados con sus fronteras seguras y conviviendo en paz. Sus pueblos respectivos deben recordar que Jehova-Dios-Allah son quizás el mismo: el Señor-de-junto-y-de-lejos, como poéticamente se denomina en los viejos mitos de nuestros hermanos mexicanos.

DIEGO CARDONA CARDONA

​PhD en Relaciones Internacionales. Escritor.