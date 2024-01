Las estrellás sí son negras

“¡Y pensar que la tragedia ha sobrevivido siglos! ¡Presentir que el destino de las generaciones venideras era el mismo destino!”, setenta y cuatro años atrás, en 1949, se publicó la novela Las estrellas son negras, de Arnoldo Palacios. Hace seis días, en la carretera que conduce de Quibdó a Medellín y que ha colapsado tantas veces en décadas de inasistencia estatal, murieron 39 personas sepultadas por un alud de tierra. Aún se buscan víctimas desaparecidas. El Chocó no es solamente una tierra olvidada, es un lugar hermoso, potente, biodiverso como ninguno en el país. Un territorio lleno de agua donde no hay acueductos. Un lugar lleno de luz donde no hay interconexión eléctrica. Un lugar inmensamente rico en recursos naturales y en belleza humana con el 66 % de su población en la pobreza. Como dice Luis Fernando Ramírez, uno de los alcaldes de la subregión del Darién: “tenemos todo que ofrecer”. Otra paradoja: ante la abundancia, los gobiernos históricamente les han ofrecido escasez a sus habitantes.

Hoy, 20 de enero, Colombia debe celebrar el centenario de Arnoldo Palacios, uno de sus más grandes escritores, nacido en Cértegui, Chocó, en 1924. Autor de Buscando mi madredios, y de La selva y la lluvia, Palacios creó uno de los universos literarios más profundos y ricos del país. Debe leerse con mucha más convicción para entender cómo la literatura se ha adelantado por mucho a las crisis que nos parecen nuevas.

El pasado 18 de enero, un grupo de once ministros del gobierno nacional, encabezados por la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, estuvimos en la cumbre de mandatarios departamentales, citada en la sede del Banco de la República. La gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, insistió en que con recursos ordinarios jamás superaríamos situaciones extraordinarias. El problema del Chocó es estructural. Por eso, el gobierno del presidente Gustavo Petro, en un acto que no tiene precedentes en la historia del país, ha comprometido dos billones de pesos para ejecutar este año en el departamento. El mejor homenaje que hoy puede hacerle el país a la gente chocoana es comenzar a mirarla con ojos de curiosidad y no de condescendencia.

Quienes no entienden su inestimable belleza y fuerza, se estarán perdiendo de una parte esencial de este país. Por ello, en memoria de Arnoldo Palacios, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes creó un Plan especial de lectura, oralidad, escritura y bibliotecas para el departamento. En compañía de la admirable ministra chocoana, Aurora Vergara, nacida en Istmina, anunciamos la inversión entre los dos ministerios de 5.000 millones de pesos.

Los niños y niñas chocoanas deben poder acceder a la sensibilidad desde que nacen. Por ello, se dotarán los 28 municipios de libros y acompañamiento de promotores de lectura. Los alcaldes y la gobernadora deben ayudarnos a nombrar al frente de estos centros de conocimiento y sensibilidad a personas que quieran y cuiden estos espacios. Actualmente dos de ellos están cerrados: Belén de Bajirá y Acandí. Debemos abrirlos sin demora.

El ministerio además invertirá, a través su programa de Sonidos para la construcción de paz, dentro de la política gubernamental de Formación Artística y Cultural, 5.000 millones de pesos más que llegarán a 12.000 niños de 61 establecimientos educativos con clases de música y dotación de instrumentos. Además, se hará una inversión de 10.000 millones de pesos más para que el teatro César Conto de Quibdó por fin se inaugure y sea la sede de las decenas de colectivos artísticos como Jota Che, o Ritmo Exótico y trabajen en alianza con el Centro Nacional de las Artes. Seguiremos fortaleciendo a los vicheros junto al Ministerio de Agricultura con el Plan de Salvaguardia de esta bebida medicinal, con una inversión de 3.000 millones cada ministerio. El próximo sábado, 27 enero, en el gobierno con el pueblo, entregaremos la casa de la cultura en Istmina, por un valor de 1.200 millones de pesos y en septiembre la casa de los saberes de Bojayá, por 850 millones más. Además, fortaleceremos organizaciones museales y colaborativas como los estupendos Muntú Bantú, espacio dedicado a la memoria afrodiaspórica, y el museo de la gastronomía en el barrio en Paraíso, de Quibdó, un modelo de organización cultural que mezcla museo, turismo cultural y economía popular con una inversión de 400 millones de pesos entre los dos.

Hace más de setenta años Arnoldo Palacios salió de su natal Cértegui para, después de un periplo lleno de vicisitudes, hacer su vida familiar en Europa a los casi noventa años. Las estrellas son negras, en la narración de su protagonista, está llena de ideas que permanecen como estas: “Por más que Irra caminaba durante todo el día no lograba conseguir trabajo en ninguna parte. Ya había perdido la esperanza de que le dieran un empleo de portero porque era negro y casi todos los puestos se los daban a los blancos o a los negros que le lamían los zapatos al intendente”. Un verdadero cambio está siendo posible, querido Arnoldo, queremos que nadie tenga que lamentarse más de ese aserto que aparece en su novela, y en sus libros, que serán impresos y llevados a todas las bibliotecas públicas del país. Hoy una niña chocoana puede abrir los ojos y ver el ejemplo de dignidad de su vicepresidenta y de su ministra de Educación que brillan, porque son estrellas. Ese es un cambio trascendental. Feliz centenario.

Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes