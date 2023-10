La enfermedad no está en las sabanas

Muchas personas en Colombia hemos oído hablar del día de la raza. En los colegios se sigue celebrando el 12 octubre como el día en que España descubrió América y dos mundos se encontraron. Al menos, así ha sido desde inicios del siglo pasado cuando se acogió la propuesta, en casi todo el continente, hecha por la entonces Unión Iberoamericana.

En Colombia, el Ministerio de Cultura emitió la Resolución 0138 de 2021 en la que le da un nuevo nombre a esta fecha el ‘Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana’, luego de considerar que la denominación raza se había vuelto obsoleta, anacrónica y no se correspondía con las memorias e identidades que se han venido fomentando desde los movimientos sociales y la academia.

Sin embargo, ¿es suficiente con cambiar Día de la raza por Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana para que también cambie lo que el concepto de raza causa en la población afrodescendiente? Vayamos por partes.

La raza como concepto científico para clasificar a las personas a partir de sus características biológicas y de esto derivar unos privilegios, hoy no tiene ningún sustento. Y no, el fin de la esclavitud no fue el final de este sistema de opresión. Fue un punto en el que, estructuralmente, estas prácticas mutaron a nuevas formas y dinámicas en la que la peor parte la siguen llevando las personas que en la escala cromática de la piel ocupan los espectros intermedios, oscuros y negros.

Así es como, mientras se alababa la diversidad de los pueblos, en el país se promovieron leyes que al mismo tiempo la estigmatizaban: el progreso y el desarrollo social sería posible si se facilitaba la inmigración, principalmente europea.

Este tipo de propuestas respondieron a una imagen de la nación en la que lo amable, intelectual y civilizado sólo era posible bajo el arquetipo del hombre europeo y blanco, mientras que lo bárbaro, salvaje y falto de razón y moral era lo propio de quienes habitaban por fuera de los Andes, descendientes de africanos e indígenas esclavizados. Una idea que lanzó al aire un Sabio y prócer de la independencia y que deambuló en la atmósfera política colombiana por un buen tiempo.

Fueron siglos en los que la idea de una raza superior se anidó y con ello se comenzaron a generalizar prácticas de exclusión y tratos denigrantes que se engloban en lo que se conoce como racismo.

Que las abuelas dijeran “hay que mejorar la raza”, que se realicen perfilamientos raciales en retenes de Policía, que se considere que lo negro es sinónimo de lo malo, peligroso y se ridiculice, que en las cifras de acceso a servicios públicos y necesidades básicas insatisfechas las regiones con peores indicadores sean aquellas habitadas por personas racializadas o que se fomente en redes sociales discursos de odio racial e insultos por ser una persona negra, muestran que el racismo persiste y un cambio de nombre en una fecha conmemorativa no basta para que esta realidad se transforme.

A diferencia de lo que sucedió hace más de un siglo, muchos sectores de la sociedad son más conscientes de los efectos de la raza en las relaciones cotidianas y las voces que denuncian actos de discriminación y que conducen a condenas públicas y judiciales de personas que aún viven de falsos privilegios son más constantes.

Las acciones de pedagogía y formación continúan siendo determinantes para hacerle frente a la desgracia que se anida en los cuerpos de infinidades de personas que reivindican una identidad distinta y se requiere de un fuerte compromiso para no tolerar acciones que normalizan la discriminación y trasladan la responsabilidad de esta violencia en quienes la sufren.

Modificar el nombre de un día conmemorativo no elimina toda la tragedia que hay detrás. El horror de la colonización y sus consecuencias posteriores tampoco desaparecen porque se generó un consenso sobre la inutilidad científica de una palabra. El racismo persiste porque las prácticas que lo sostienen se siguen tolerando y las acciones para combatirlo siguen siendo insuficientes.

Si queremos combatir esta enfermedad conocida como racismo y reconocernos étnica y culturalmente diversos, es hora de dejar de buscarla en las sábanas.

JUAN GABRIEL ACOSTA CASTRO

Integrante del Círculo de Columnistas del Programa Juntanza Étnica de USAID y ACDI/ VOCA. Abogado afrocolombiano magíster en derecho.