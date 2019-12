La decisión de la SIC en el caso Uber

En un fallo trascendental, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), actuando en calidad de juez de competencia desleal, encontró probado que Uber, aparte de poner a disposición de usuarios y conductores su plataforma tecnológica, realiza otras labores relacionadas con la actividad del transporte, como la selección de los conductores, la determinación de la tarifa final del servicio, el recaudo del dinero y varias funciones de mercadeo.

La SIC determinó que Uber no es simplemente una plataforma tecnológica, sino que se constituye en un servicio de transporte individual de pasajeros, de conformidad con lo previsto en la Ley 366 de 1996 y otras disposiciones. Con esas consideraciones, la sentencia concluye que se está en presencia de una prestación del servicio de transporte de pasajeros en condiciones de ilegalidad, al encontrar que Uber no cumple con los requisitos y cargas que la ley impone a los transportadores, incluyendo la habilitación previa.



Así, el fallo da por establecido que se dan todos los elementos de la competencia desleal, pues, en su criterio, no solo se encuentran acreditadas las conductas de violación de norma y la desviación de clientela, sino la obtención de una ventaja competitiva significativa.



Con esos parámetros, se ordenó al investigado la cesación inmediata de las actividades desleales, y a los prestadores de servicios de telecomunicaciones (PST) que alojan a Uber, el retiro de la plataforma.



Desde el punto de vista del análisis formal de las normas jurídicas en cuestión, la decisión parece bien sustentada. Sin embargo, existen varios puntos que despiertan dudas y seguramente van a generar una dura controversia.



Por una parte, no es exento de debate sostener que Uber hace parte del mismo mercado que el de los taxis amarillos, pues la interacción con el usuario es diferente. En adición, puede ser excesivo haber puesto los PST en el predicamento de dar cumplimento material a la orden, pues no son parte en el proceso. Por último, parece insuficiente limitar el análisis del caso a una lectura literal de un conjunto de normas, sin intentar armonizar dichas disposiciones con la profunda transformación del orden mundial que se deriva de la llegada de los servicios digitales basados en internet.



La llegada de internet, con sus usos y desarrollos, implica un cambio tan radical y profundo en la manera como se realizan todas las interacciones comerciales que bien se puede decir que se inaugura una nueva era, bajo un nuevo modelo o estructura.

En presencia de un salto tecnológico de tal magnitud, que evidentemente redunda en beneficio de los usuarios finales, las normas del contrato de transporte y su régimen regulatorio, creadas en su mayoría con anterioridad a la llegada de esta nueva era, deberían interpretarse en armonía con este nuevo contexto mundial.



Una interpretación histórica y contextual habría podido llevar a la autoridad a concluir que no existe mala fe en el investigado, que arguye no estar gestionando un esquema tradicional de transporte como tal, y, por ende, no estamos en presencia de una competencia desleal, sino de una competencia desigual que debe ser gestionada de manera distinta a la vía sancionatoria.



En otras palabras, la irrupción de una tecnología que genera un cambio tan profundo en la sociedad, en principio, no debería llevar a los gobiernos a sancionar a los innovadores, sino a volver a equilibrar la cancha de juego generando condiciones simétricas para todos, lo cual, posiblemente, habría de conducir, por ejemplo, a la eliminación o atenuación de las barreras de entrada que hoy operan para los servicios tradicionales de transporte.

JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE*​*Exsuperintendente de Industria y Comercio, socio en Garrigues