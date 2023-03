Llevamos más de medio siglo de lucha contra las drogas (y también, aquí, hay mucha tela por cortar). Y vemos que se han repetido algunas confusiones en los últimos días. Un video del Centro Democrático en su perfil de Twitter anuncia una promesa vaporosa de vieja data: promover una consulta popular para decirle “No a las drogas”. Se invita a recoger firmas —lo hace el concejal por Bogotá Jorge Colmenares— para desactivar la fuente de recursos de una guerra que tiende a repetirse sin sosiego. Sin embargo, lo de ahora es una iniciativa populista que termina en una consigna previsible: necesitamos más prohibición.

Ojalá el problema fuera tan sencillo como para resolverse con un simple llamado a la causa prohibicionista.

Y no es así. Porque se parte de una confusión en el debate: es la prohibición, no las drogas, el combustible de una guerra que no lleva a ninguna parte. Y que vuelve con ímpetus renovados y manifestaciones dignas de un melodrama mexicano. O de las biopics que consumimos, capítulo tras capítulo, como buenos teleadictos. Escobar, el patrón del mal, logró tejer los hilos del algoritmo y del rating: “nadie la ve para sufrir”, escribió Ómar Rincón. Y comprender —intentarlo— las dinámicas del mercado mundial, que al final es uno solo, es lo que el concejal Colmenares soslaya de un plumazo, porque “los criminales no pueden seguir sembrando terror” en nuestro país.

Lo cual, demostradamente, es inexacto. Es la más lenta, costosa e inocua guerra que se ha declarado. Y, sobre todo, porque es la prohibición —no las drogas— la que genera el tráfico ilegal, la violencia y el terrorismo que el concejal pretende combatir desde las nubes prohibicionistas.

Es, claro, una contradicción. El mercado mismo está lleno de contradicciones. Por eso las prohibiciones estimulan el consumo en Wall Street y agitan la guerra en nuestro continente. Y entre la prohibición y la guerra nos va quedando en claro cuál es nuestro lugar en el ajedrez geopolítico de Guerra contra las drogas: estrellas errantes en el sistema planetario de la política exterior estadounidense.

No en vano, el hoy libre y “regenerado” Carlos Lehder Rivas dijo un tiempo antes de ser extraditado hacia suelo gringo que “la marihuana es para la gente (…) la cocaína es para ordeñar a los ricos”.

Esta declaración va trazando los rasgos de lo que somos: una sociedad de sobrevivientes, que avista el sueño del primer mundo desde lo ilegal —o, para ser precisos, de lo paralegal, me remito de nuevo a Ómar Rincón— que permite pequeñas felicidades capitalistas: el confort del tiempo libre, la figuración social, imaginar el progreso individual. Consumir, en fin de cuentas. Por eso creo que la confusión del concejal no es fortuita, sino deliberada. Emerge de un discurso que insiste en un terco y miope “No a las drogas” —que me recuerda la campaña que en su momento protagonizó Diego Maradona (“Haceme un favor: si te ofrecen droga, simplemente di no”), mientras era un consumidor asiduo de cocaína—; una mezcolanza moral y represiva que es justificadora porque no tiene otra opción sino estar en el mundo de la política colombiana.

Y si corremos, una tras otra, las cortinas prohibicionistas, encontramos que el negocio de las drogas no son las sustancias mismas sino la ilegalidad. Porque lo que mata a balazos no es la droga, sino la prohibición de la droga. Y no son los influencers gringos, ni los muchachos que gustan de fumar un varillo en las calles de una ciudad latinoamericana, como en sus tiempos mozos hacía Lehder, a los que habría que señalar con el dedo implacable de la culpabilidad o la sospecha, sino a los presidentes o senadores colombianos o gringos que ven en la legalización el camino inverso de sus aspiraciones. Esos mismos que apoyan la incitativa del concejal Colmenares.

De pasada, decir “No a las drogas” mientras se apoya la prohibición es, precisamente, el espaldarazo que estimula el narcotráfico, la violencia y el terrorismo.

FERNANDO SALAMANCA

Investigador asociado a la Universidad de Los Andes