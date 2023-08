Hace un par de semanas el país se estremeció viendo las imágenes de grupos al margen de la ley fuertemente armados en las calles de Buenaventura. Sin duda, esta fue la forma como el resto de Colombia pudo ver lo que los bonaverenses están padeciendo desde hace varias semanas. El muy anunciado acuerdo entre las bandas se rompió, y la violencia se volvió a apoderar de la ciudad.

Al pensar en las soluciones a esta situación que se ha vuelto una constante, sin duda, el sentido común nos dice que es necesario que se dé un control territorial de las Fuerzas Armadas, pero esto no es suficiente. No se puede perder de vista que Buenaventura tiene miles de jóvenes (que no hacen parte de las bandas) que no poseen oportunidades para acceder a un futuro mejor para ellos y sus familias. Esto sin contar con los proyectos e iniciativas encaminados a mejorar la calidad de vida de los habitantes del distrito, como, por ejemplo, el acueducto, alcantarillado y el mejoramiento de la calidad educativa y todo lo descrito en el Plan Integral de desarrollo de Buenaventura que aún no se materializa.

En este contexto, preocupan los anuncios dados por el Gobierno Nacional en el sentido de que el programa Jóvenes en Paz estará enfocado a pagarles a los jóvenes por no matar. Es un hecho que se tiene que negociar con las bandas al margen de la ley del distrito, y seguramente que eso significará concesiones por parte del Gobierno. Pero realmente es un muy mal mensaje para aquellos jóvenes que se han resistido a entrar en la violencia y están en altísimos niveles de vulnerabilidad que sean los miembros de las bandas a los que se los “premie” con el millón de pesos, la formación y el apoyo que el programa pretende.

Y el problema no es pagar un millón de pesos a jóvenes vulnerables, la objeción es que esto genere unos incentivos inadecuados y revictimice a los jóvenes de las bases de las pandillas. Así mismo, se debe insistir en que esta entrega de recursos debe estar acompañada por un proceso psicosicial potente y de formación que permita la empleabilidad, el emprendimiento o la formación de procesos sociales de liderazgo, como lo han mostrado programas de subsidios condicionados en el pasado.

El Valle del Cauca tiene un buen ejemplo de cómo se pueden implementar programas de este tipo: Compromiso Valle, vehículo de impacto colectivo donde las empresas de todos los tamaños, los ciudadanos, fundaciones empresarias y familiares y las organizaciones de base estamos trabajando juntos para generarles oportunidades a miles de jóvenes en Buenaventura y el Valle del Cauca.

Ya son más de dos mil quinientos jóvenes de altísimos niveles de vulnerabilidad los que han sido contratados en diferentes empresas vallecaucanas. Más de doce mil emprendimientos apoyados no solo con capital semilla, sino con formación y conexiones comerciales que les han permitido vender más, pagarse sueldos y hasta contratar a otras personas. Finalmente, los jóvenes que tiene la vocación de liderazgo se han formado, se han fortalecido y han logrado que sus emprendimientos sociales crezcan. Son más de cien organizaciones de base que están logrando un impacto mayor en sus comunidades, además de tener la posibilidad de hacer más visible su trabajo.

Buenaventura necesita acciones urgentes pero sobre todo certeras, y una de las mejores maneras de hacerlo es recurriendo a la experiencia para no repetir errores. En este caso en particular, tenemos los aprendizajes de varios procesos de paz, de programas de subsidios condicionados y de programas exitosos de trabajo con jóvenes que podemos aprovechar. Ojalá podamos construir y no equivocarnos. Sería claramente una oportunidad perdida un programa de esta dimensión que no genere oportunidades reales para los jóvenes de Buenaventura y toda Colombia.

MARÍA ISABEL ULLOA

* Directora ejecutiva de ProPacífico